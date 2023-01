Do it yourself: Vote jetzt für dein Tiny House

Es ist kein neues Problem, jedoch ein beständiges! Miet- und Kaufpreise von Wohnflächen werden immer teurer. Hinzu kommen teure Unterhaltskosten, welche sich durch die wirtschaftliche Lage in extrem hohe Summen entwickeln. Und ganz besonders in Großstädten wie Hamburg stellt sich die Frage: Wie kann ich mir das alles leisten? Eine Lösung für dieses Problem bietet ein Tiny House.

Wenn auch zunächst die Frage aufkommt „Wo stelle ich das Tiny House hin?“ bringt das neue Wohnmodell jedoch einige Vorteile mit sich. Neben niedrigen Bau- und Unterhaltskosten wird für die kleinere Wohnfläche lediglich ein kleineres Grundstück benötigt. Und auch der ökologische Fußabdruck eines Tiny Houses zeigt sich positiv. Genug Gründe also, über diese Art des Wohnens nachzudenken. Aber nicht nur zum alltäglichen Wohnen ist das Tiny House eine mögliche Lösung. Auch als Ort des Entspannens hat es viel zu bieten. Denn sollte es nicht zum Wohnen reichen, so spricht doch nichts gegen ein Tiny House als Reiseziel im Grünen. Der perfekte Ort für ein perfektes Wochenende im Herzen von Deutschland!

Ein Klick – ein Stück näher an deinem Tiny House

Um diesem Ort für eine gute Zeit mit den Freunden und der Familie näher zu kommen, benötigt es nun nur noch wenige Klicks. Dabei ist es dir nicht nur möglich, ein Tiny House für dich und deine Freunde zu gewinnen, sondern auch durch verschiedene Votingphasen an der Gestaltung des Hauses teilzuhaben. Großes Oberlicht oder Sonnenstühle auf der Terrasse, Stein oder Holz im Inneren, Sofa aus Stoff oder Leder? Du hast die Wahl!

Durch ein Community Voting bist du ein Teil der Entscheidung, welche Außenfassade, Küche und Dekoration sowie welches Mobiliar im Tiny House seinen Platz finden soll. Auch der Outdoorbereich liegt mit in deiner Hand. Diese fünf Votingphasen bieten jedoch noch mehr als nur die Gestaltung und Beteiligung an der Verlosung des Hauptgewinns. In jeder Umbauphase stehen bis zu drei weitere Gewinne bereit.

Next step: Mobiliar - Entscheide jetzt, wie das Tiny House von innen aussehen soll. Best friends auf Tour Next step: Mobiliar – Entscheide jetzt, wie das Tiny House von innen aussehen soll.

Nächste Station: Mobiliar!

Die Außenfassade und das Küchendesign wurden bereits ausgewählt. Doch es stehen noch weitere Entscheidungen an. Wie sieht das Mobiliar deines Traum-Tiny Houses aus? Der klassische Landhausstil mit hellen Farben und viel Holz für die Romantik und Gemütlichkeit? Lieber doch das Zusammentreffen von Holz und Metall im industriellen Stil mit einem dunklen Ledersofa? Oder träumst du von einem Tiny House am Strand und stimmst für die Einrichtung im Beachhouse- und Vintage-Stil? Vom 26.01. bis zum 09.02.2023 kannst du hier für dein Wunschdesign abstimmen.

Du hast schon teilgenommen? Dann überzeuge doch deine Freunde von einem Tiny House am See, Strand oder im Grünen. Und während die Spannung steigt, wie das Haus in wenigen Monaten aussehen wird, habt ihr mit jedem Voting-Klick die Chance einen 200€ IKEA- sowie einen 200€ booking.com-Gutschein zu gewinnen. So kann sich auch dein zu Hause über ein wenig neue Einrichtung freuen oder ihr gewöhnt euch schonmal an eine Auszeit an eurem Lieblings-Reiseziel.