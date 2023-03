Der perfekte Sommerabend mit deinen Freunden: Vote jetzt für dein Tiny House

Ein Grillabend mit Freunden, ein kühles Getränk in der Hand und all dies draußen in der Natur – Was noch nach einem perfekten lauen Frühlings- oder Sommerabend klingt, kann schon bald zur Realität werden. Fehlt nur noch dein eigenes Tiny House, welches du derzeit exklusiv hier gewinnen kannst. Die perfekte Location für einen gemütlichen Abend in der Natur! Die Entscheidung, wie das Tiny House von außen aussieht, liegt dabei mit bei dir!

Ein Tiny House zeichnet sich besonders durch den platzsparenden Innenraum und den Minimalismus aus. Alles ist exakt ausgemessen und jeder Gegenstand hat seinen Platz. Doch wird ein Schritt rausgewagt, so sind deinem Tiny House keine Grenzen mehr gesetzt. Dafür fehlt nur noch die passende Gestaltung des Outdoor-Bereichs. Und über eben diese kannst du mitbestimmen, indem du hier an der aktuellen Votingphase teilnimmst. Die Außenfassade, das Küchendesign, das Mobiliar und auch die Dekoration wurden schon bestimmt. Beim Outdoorbereich ist in der letzten Votingphase nun noch alles offen.

Dein eigenes Tiny House, welches du hier exklusiv gewinnen kannst, hat im Außenbereich einiges zu bieten. In dem Community-Voting vom 23.03. bis zum 13.04.2023 besteht die Wahl zwischen den drei verschiedenen Stilen Landhaus, Industrial sowie Loft. Hierbei stehen unterschiedliche Outdoormöbel, Solarlampen sowie Gartenfackeln, Outdoorteppiche, Sonnenschirme und Grills in den unterschiedlichsten Designs zur Verfügung. Mit deiner Stimme kannst du voten, in welchem Stil der Außenbereich des Tiny Houses sein soll. Und das Beste daran: Bei deinem Voting hast du dazu die Möglichkeit, einen Gutschein für einen Grillkurs für vier Personen zu gewinnen. Perfekt für dich, deine Familie oder deine Freunde.

Reicht dir der Grillkurs nicht und du möchtest das Gelernte gleich draußen im Grünen ausprobieren? Ein Grillabend mit deinen Freunden und einem kühlen Getränk? Fehlt dafür noch die passende Location? Dann nimm neben dem Voting hier exklusiv an dem Hauptgewinnspiel teil und gewinne dein eigenes Tiny House. So muss für die lauen Sommerabende nur noch das Wetter stimmen, alles weitere wartet bereits auf dich und deine Freunde. So auch dein eigenes Tiny House!