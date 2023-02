Deine eigene Wohlfühloase: Vote jetzt für die Deko in deinem Tiny House

Ein Tiny House bringt eine Menge Vorteile mit sich. Vor allem ist es besonders kostensparend. Doch auch wenn dieses platzsparende Wohnmodell mit einem gewissen Minimalismus verbunden ist, so soll es trotzdem als zu Hause zum Wohlfühlen einladen. Da darf die passende Dekoration nicht fehlen.

Den Traum vom Eigenheim durch ein Tiny House realisieren? Oder mit dem Haus auf vier Rädern mit Freunden und Familie zu den schönsten Orten fahren? All das klingt oftmals nach einem perfekten Plan, so fehlt doch nur noch das Tiny House. Dies lässt sich ändern! In den nächsten Wochen kann das eigene Tiny House gewonnen werden. Aber hier steckt mehr dahinter als nur ein einfaches Gewinnspiel. Durch ein Community-Voting kann die Ausstattung des Tiny Houses individuell mitbestimmt werden.

Deine Dekoration zum Wohlfühlen

Über die Außenfassade, das Küchendesign und das Mobiliar wurde bereits entschieden. Und bevor die letzte Entscheidung über den Outdoorbereich ansteht, kann darüber abgestimmt werden, wie das Tiny House von innen gestaltet werden soll. Die Herzen von Deko-Fans werden an diesem Punkt ganz bestimmt höherschlagen.

Die verschiedenen Stile Landhaus, Industrial und Loft haben in dieser Votingphase ganz besonders viel zu bieten. Denn im Gegensatz zur Außenfassade und zum Küchendesign sind die Entscheidungen nun individueller. Es geht um viel mehr als die Verkleidungen der entsprechenden Wände. So beinhaltet das Voting die Wanddekoration, die Farbe des Fernsehers, die Deckenleuchten, das Design der Bettwäsche und Vorhänge als auch die Textilen für die Couch sowie den Teppich. Wie all dies ausschauen wird, liegt mit in deiner Hand!

Du hast die Wahl! Vote jetzt für die Dekoration des Tiny Houses BestFriendsaufTour Du hast die Wahl! Vote jetzt für die Dekoration des Tiny Houses

Die perfekte Dekoration für dich, dein Tiny House und dein zu Hause

Wenn das Glück auf deiner Seite steht, kannst du neben der Entscheidung über die Dekoration beim Community-Voting vom 23.02. bis zum 09.03. auch noch einen von drei Gewinnen erlosen. Mit deinem Voting-Klick hast du die Chance, einen Mini-TV, einen 200€ Depot-Gutschein oder einen 200€ Pflanzen-Gutschein von Dehner zu gewinnen.

Besteht aber doch der Traum vom kleinen Eigenheim? Soll es mehr als nur die Entscheidung über die Deko sein? Ein ganz eigenes Tiny Haus auf vier Rädern? Auch dieser Traum lässt sich mit ein wenig Glück realisieren. Nehme dafür einfach am Hauptgewinnspiel teil. Von deinem eigenen Tiny House bist du hier nur noch wenige Klicks entfernt und du kannst im Sommer mit deinen besten Freunden gemeinsam auf Tour sein.