A Trip a Day – Die Top 5 Tagesziele von Hamburg aus

Als wohl schönste Stadt der Welt hat Hamburg eine Menge an Sehenswürdigkeiten, Locations und Aktivitäten zu bieten. Doch auch wenn die Liebe zur Stadt bei den meisten Hamburger:innen unendlich scheint, ist es auch was Schönes, für einen Tag aus der Hansestadt herauszukommen. In Hamburgs Umgebung gibt es viele Orte, die mit dem Auto in bis zu 1,5 Stunden zu erreichen sind. Perfekt für ein Daytrip am Wochenende.

Obst und Wasser im Alten Land

Am westlichen Rande Hamburgs erstreckt sich das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Nordeuropas: das Alte Land. Mit nur knapp 50 Autominuten von der Hamburger Innenstadt ist es das perfekte Tagesziel, um der Großstadt für einen Tag zu entkommen. Das Hamburger Wasser lässt sich aber dennoch genießen. Direkt an der Elbe und den Flüssen Schwinge, Lühe und Este ist die Region geprägt durch eine maritime Kulturlandschaft. Neben Obstverkostungen und Gästeführungen kann das alte Land aber auch mit dem Fahrrad erkundet werden. Beim norddeutschen Schietwetter sind zudem besonders die Museen in Jork einen Besuch wert. Die Gemeinde Jork ist dabei besonders am ersten Maiwochenende stark besucht – beim jährlichen Altländer Blütenfest.

Von der Großstadt nach Lüneburg

Wird Hamburg zu groß? Darf es ein bisschen kleiner sein? Dann ist Lüneburg für einen Tagesstädtetrip die perfekte Stadt. Südöstlich der Hansestadt Hamburg ist Lüneburg nur ungefähr 45 Autominuten entfernt. Dabei zeichnet sich die Stadt durch viel mehr aus als nur die umliegende Lüneburger Heide. Sehenswürdigkeiten sind dabei fast an jeder Ecke zu finden. Das Rathaus, der Alte Kran im alten Hafenviertel oder auch die westliche Altstadt empfangen die Besucher:innen der Stadt. Die historische Backsteinarchitektur und die Giebelhäuser sind in der Salz- und Hansestadt zudem unverkennbar.

Kleiner als Hamburg: Die schöne Stadt Lüneburg in Niedersachsen. Shutterstock Kleiner als Hamburg: Die schöne Stadt Lüneburg in Niedersachsen.

Elbe-Flair außerhalb Hamburgs – Die Elbinsel Krautsand

Die Elbinsel Krautsand liegt zwar in Niedersachsen, durch die Elbe ist aber doch noch ein wenig Hamburg-Flair zu verspüren. 1,5 Stunden mit dem Auto der Hansestadt entfernt liegt die Insel zwischen Cuxhaven und Stade. Durch den weißen Strand und das Wasser lässt es sich hier perfekt von dem schnellen Alltag in der Großstadt entspannen. Damit aber auch an diesem Tag kein Heimweh zu Hamburg aufkommt, kann das ein oder andere Containerschiff beobachtet werden, welches auf der Elbe an den Besucher:innen der Insel vorbeizieht. Neben Rad- und Wanderwegen sowie Badestellen sind auch Vierbeiner auf Krautsand besonders willkommen. Der Hundestrand lädt zu einem langen Strandspaziergang ein – zur Freude für Hund und Mensch. Zuvor sind aber auch die beiden Leuchttürme, das Naturschutzgebiet Kehdingen oder eine Tour mit dem modernen Flachbodenschiff auf Krautsand sehenswert.

Royales Flair in Schwerin

1,5 Autostunden von Hamburg entfernt wird es fürstlich: Im Schloss Schwerin – Die wohl bekannteste und imposanteste Sehenswürdigkeit der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Über zwei Brücken gelangen Besucher:innen auf die Schlossinsel, wo das Schloss Schwerin mit seinem Burggarten nicht nur Tourist:innen sondern auch Einwohner:innen stets aufs Neue beeindruckt. Heute dient es als Sitz der Landesregierung. Doch die Stadt hat neben dem royalen Flair noch mehr zu bieten. Der Schweriner See und der Alte Garten sorgen für die nötige Entspannung. Die Kultur Schwerins lässt sich zudem im Dom aber auch im Staatlichen Museum erleben und zum Schlendern lädt die Fachwerk-Architektur der Altstadt ein.

Das Schloss Schwerin – die wohl bekannteste Sehenswürdigkeit der Stadt. Shutterstock Das Schloss Schwerin – die wohl bekannteste Sehenswürdigkeit der Stadt.

Das Meer vor der Haustür – Sierksdorf

Die Ostsee mit all ihren besonderen Orten ist ein beliebtes Urlaubsziel in Deutschland. Doch dabei müssen es nicht immer die touristischen Regionen wie der Timmendorfer Strand, Travemünde oder Warnemünde sein. Im kleinen Örtchen Sierksdorf in Schleswig-Holstein lässt es sich abseits vom Tourismustrubel gleich viel besser entspannen. Neben dem weißen Strand und dem Meer an der Lübecker Bucht bieten der maritime Infopfad und die künstlerische Wanderung interessante Erkundungen.

Das Meer direkt vor der eigenen Tiny House-Tür – in Sierksdorf! Mauritius Image Das Meer direkt vor der eigenen Tiny House-Tür – in Sierksdorf!

Nicht nur Hamburg als Großstadt, sondern auch die Umgebung der Hansestadt hat eine Menge an Tageszielen und Orten für Ausflüge zu bieten. Der Weg für eine Auszeit vom Großstadtleben muss also nicht immer stundenlang sein.