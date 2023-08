Warum diese Bananen besser für’s Klima sind

Dir ist auch nicht Banane, was morgen ist? Die Menschheit lebt über ihren Verhältnissen. Was Wissenschaftlern schon seit Jahrzehnten Sorge bereitet, zeigt sich heutzutage auch in unserem Alltag immer deutlicher. Unwetter, Starkregen und Temperaturrekorde – das alles gehört durch den fortschreitenden Klimawandel zu unserem Alltag und gefährdet das Leben von Menschen und Tieren weltweit.

Um die Klimakrise lösen zu können und unseren Planeten zu retten, braucht es gemeinsames Engagement. Und das fängt bei uns selbst an: Jeder Einzelne von uns kann schon mit kleinen Taten seinen Alltag klimafreundlicher gestalten – sei es durch den Wechsel zu Ökostrom, das Vermeiden von Kurzstreckenflügen oder das Hinterfragen des täglichen Konsums.

Einer der größten Verursacher von Treibhausgasemissionen ist und bleibt unser Ernährungssystem. Es ist für rund 37 % der weltweiten Emissionen verantwortlich. Gerade hier ist es also wichtig, bewusste Kaufentscheidungen zu treffen – und sich öfter mal für die klimafreundlichere Alternative zu entscheiden!

Das gilt auch beim Obst: Bananen gehören zu den beliebtesten Obstsorten der Deutschen. 12,3 kg isst jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Und doch wachsen die goldenen Früchte nicht in unserer Nähe. Angebaut in Süd- und Mittelamerika, der Karibik oder Afrika nehmen sie einen langen Weg auf sich, bevor sie in unserem Supermarkt landen. Das führt unweigerlich zu einigen CO 2 -Emissionen.

Genau daran arbeitet BE CLIMATE:

BE CLIMATE

BE CLIMATE ist davon überzeugt, dass Obstgenuss auch klimafreundlicher geht. Sie messen die CO 2 -Emissionen ihrer Bananen ganz genau und versuchen, den Fußbadruck durch unterschiedlichste Reduktionsprojekte möglichst weit zu reduzieren. Aktuell noch unvermeidbare Emissionen kompensieren sie im letzten Schritt mithilfe international anerkannter und mit dem höchsten Standard zertifizierter Klimaschutzprojekte.

Das Ergebnis: CO 2 -neutrale Bananen, die besser fürs Klima sind!

Du willst mehr erfahren?

Infos zum Sortiment von BE CLIMATE sowie ihren Reduktions- und Kompensationsmaßnahmen findest du auf www.beclimate.com oder auf ihrem Instagram-Kanal @beclimate.