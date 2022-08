Sechs Lauftipps für die fünf Kilometer

Du bist kein Profi-Läufer und nimmst zum ersten Mal beim MOPO Team-Staffellauf teil? Mit sechs kurzen Tipps präsentiert von unserem Gesundheitspartner HanseMerkur sollte es entspannt klappen.

Tipp 1 – Starte nur wenn du dich fit fühlst und trainiert hast

Auch wenn die 5 Kilometer überschaubar scheinen – gehe nicht an den Start, wenn du dich nicht fit fühlst. Du hast vorher trainiert und kannst die 5.000 Meter einschätzen? Dann solltest du auch mit Spaß und verletzungsfrei ins Ziel kommen.

Tipp 2 – Mache eine Trainingspause vor dem Lauf

Die letzten Tage vor dem Lauf braucht der Körper Zeit zur Erholung. Reduziere deshalb den gewohnten Trainingsumfang um die Hälfte und mache die Tage direkt vor dem Rennen eine Trainingspause.

Tipp 3 – Geh‘ es entspannt an

Setze dir ein realistisches Ziel und habe Spaß! Gerade bei hohen Außentemperaturen wirst du nicht deine Bestleistung abrufen können. Also überfordere dich nicht und stelle das Gemeinschaftserlebnis mit den Teammitgliedern in den Vordergrund.

Tipp 4 – Trinken nicht vergessen

Wenn du zu wenig trinkst, kann das zu Muskelkrämpfen, Schwindelgefühl oder Übelkeit führen. Trinke bereits über den Lauftag verteilt bereits zwei bis drei Liter kalorienarme Getränke!

Tipp 5 – Aufwärmen und locker einlaufen

Vor dem MOPO Team-Staffellauf ist es wichtig sich locker einzulaufen, um Muskeln, Gelenke und den Kreislauf vorzubereiten. Zwei oder drei kurze Steigerungen und vorsichtiges Dehnen der Beinmuskulatur runden dein Aufwärmtraining ab. Es gibt auch zusätzlich ein kurzes „Warm-Up“ der KAIFU LODGE vor dem Start.

Tipp 6 – Sei vorsichtig bei Hitze

Auch wenn ein Teil der Laufstrecke im Schatten unter Bäumen verläuft – sollte es warm werden, unterschätze die Hitze nicht. Trinke unbedingt ausreichend vorher und lass‘ das Rennen bewusst langsamer angehen. Noch ein Hitze-Tipp: Teilt euer Team so ein, dass die wärmeunempfindlichen Läufer:innen am Anfang an den Start gehen; um 17:30 Uhr sind die Temperaturen oft wesentlich höher als um 19:30 Uhr.