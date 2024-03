MOPO Team-Staffellauf – die große Lauf- und Picknickparty am 28. und 29.8.

DER MOPO TEAM-STAFFELLAUF ist eine traditionsreiche Kombination aus Laufevent und Picknick. Fünf Personen bilden ein Team und gehen nacheinander auf die 5 km lange Strecke im Hamburger Stadtpark. Das Besondere dabei: es wird nur die Gesamtzeit der fünf Personen gewertet und jedes Team erhält einen gut gefüllten Picknickkorb für diw Picknickparty im Anschluss!

ANMELDUNG – Am 28. und 29. August geht es zum 16. Mal auf die 5 Kilometer-Strecke im Hamburger Stadtpark. Die Anmeldung ist bereits eröffnet und der 28. August schon jetzt ausverkauft! Für den 29. August sind noch einige wenige Staffel-Plätze verfügbar.

FÜR EINEN GUTEN ZWECK – Die PSD Bank Nord spendet für jedes Team 10 Euro an den Stadtparkverein, mit dessen Hilfe unter anderem ein Baumlehrpfad eingerichtet wurde, der Kindern und Erwachsenen die verschiedenen Baumarten des Parks näherbringt. So kamen über die vergangenen Jahre insgesamt bereits über 200.000 Euro zusammen! Auch in diesem Jahr sind die Team-Staffelläufer wieder für neue Bäume im Stadtpark unterwegs.

TEAMZELTE – Für Unternehmen und Organisationen gibt es ein besonderes Angebot: Mit einem Teamzelt können die eigenen Laufteams aus der ersten Reihe angefeuert werden und der Abend in vollen Zügen genossen werden. Auf Wunsch auch mit leckerem Catering!

ALLE INFOS – Auf www.mopo-team-staffellauf.de stehen alle Informationen zum Event. Auch die Laufteams und Zelte können hier gebucht werden.