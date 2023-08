Mit der PSD Bank Nord Hamburgs wohl schönstes Sportevent erleben

Moin, liebe Leserinnen und Leser,

endlich ist es wieder so weit: Der MOPO Team-Staffellauf steht in den Startlöchern.

Nur noch wenige Tage bis sich 10.000 Läuferinnen und Läufer – angefeuert von Freunden und Kollegen – auf den fünf mal fünf Kilometern durch den schönen Hamburger Stadtpark die Staffelstäbe in die Hände geben. Dabei geht es nicht um persönliche Bestzeiten: Echter Teamgeist und Gemeinschaftsleistung stehen im Vordergrund.

Der MOPO Team-Staffellauf, diese einmalige Mischung aus Sport-Event und sommerlich entspannter Picknickparty, findet 2023 bereits zum 15. Mal statt. Die PSD Bank Nord ist als Titelpartner schon lange dabei, denn wohl kaum eine andere Sportveranstaltung im Norden verkörpert unsere Werte so gut: Als traditionsreiche Genossenschaftsbank steht bei uns die Gemeinschaft immer im Vordergrund. Unsere Philosophie lautet daher nicht „höher, schneller, weiter“, sondern nachhaltiges Wachstum im Sinne und zum Nutzen unserer Mitglieder und Kunden. Gleichzeitig wollen wir einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen und fördern Jahr für Jahr soziale und gemeinnützige Projekte in der Region mit rund einer halben Million Euro. Denn für uns ist klar: Nur ein starkes Team kommt ans Ziel.

Natürlich werden auch in diesem Jahr wieder die schnellsten Damen-, Herren- sowie Mixed-Teams auf dem Siegertreppchen für ihre Leistungen geehrt. Doch beim MOPO Team-Staffellauf sind wir alle Gewinner – wir laufen gemeinsam, wir feiern zusammen und tun dabei zusammen auch noch etwas Gutes: Für jedes teilnehmende Team spendet die PSD Bank Nord zehn Euro an den Hamburger Stadtparkverein. In den vergangenen Jahren sind so bereits über 200.000 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld konnte unter anderem der Baumlehrpfad angelegt und laufend erweitert werden. Erwachsene und vor allem Kinder können hier mitten in Hamburg von früh an den Wert intakter Natur und Umwelt erleben und spielerisch kennenlernen.

Ich wünsche allen Teilnehmern, Fans, Freunden und Besuchern einen großartigen Staffellauf und einen wunderschönen Sommerabend.

André Thaller

Vorstand PSD Bank Nord eG