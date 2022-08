Laufen für den Stadtpark. Auch 2022 werden neue Bäume möglich.

Die Teilnehmer des MOPO Team-Staffellauf starten 2022 wieder für einen guten Zweck.

Zehn Euro für jedes Team, das sich für den MOPO Team-Staffellauf anmeldet, spendet die PSD Bank Nord an den Stadtpark Verein Hamburg e.V. „Die PSD Bank Nord hat sich über die Aufgaben als Geldinstitut hinaus das Ziel gesetzt, gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziales Engagement zu fördern,“ so André Thaller Vorstandsvorsitzender der PSD Bank Nord „Der Baumlehrpfad bringt gerade den Kindern in Hamburgs City die Natur näher. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder dafür zu sorgen, dass der Lehrpfad weiterwächst.“

Insgesamt kamen durch dieses Engagement in den vergangenen Jahren bereits über 150.000,- Euro für den Baumlehrpfad zusammen, der auf diese Weise jährlich erweitert wird. Auch der MOPO Team-Staffellauf 2022 sorgt mit einer Spende für neue Bäume im Stadtpark.

DER BAUMLEHRPFAD

Auf der Erde gibt es über 3.000 verschiedene Baumarten. Um von dieser Baumartenvielfalt einen Eindruck zu vermitteln, haben der Stadtparkverein und der Bezirk Hamburg-Nord mit Unterstützung des PSD Bank im Winterhuder Stadtpark den Baumlehrpfad eingerichtet.

Das Konzept ist innovativ: Thema des Lehrpfades sind die unterschiedlichen Baumgattungen. Entlang des Spielwiesenweges finden die Besucher Areale mit verschiedenen Baumarten, die zu einer bestimmten Gattung gehören. Neben der Gattung Eiche gibt es beispielsweise weitere Gattungen wie z. B. Kirsche oder Ahorn. Außerhalb der Gattungsareale stehen am Spielwiesenweg zudem viele exotische Einzelbäume, die ebenfalls zum Baumlehrpfad gehören und eine Verbindung zwischen den Gattungsarealen herstellen.