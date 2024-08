Grünes Hamburg? Lauf nicht weg, renn mit Zweck!

Geballte Teampower für ein grünes Hamburg

Wusstest du, dass es weltweit fast 3.000 verschiedene Baumarten gibt? Trotz ihrer essenziellen Rolle für unsere Umwelt erhalten die grünen Riesen oft nur wenig Beachtung. Um das zu ändern, wurde der Baumlehrpfad am Spielwiesenweg in Hamburg vom Stadtparkverein, dem Bezirk Hamburg-Nord und der PSD Bank Nord ins Leben gerufen. Seit bereits vielen Jahren begeistert er Hamburger aller Altersgruppen und bietet eine wundervolle Gelegenheit, Hamburgs Bäume besser kennenzulernen.

Naturnah lernen

Der Baumlehrpfad beweist wieder einmal, dass Hamburg den Titel als „grünste Stadt Deutschlands“ mit Recht trägt. Dabei ist der Baumlehrpfad nicht nur etwas für das Auge, sondern vor allem ein Ort des Wissens und der Naturverbundenheit. An diesem Juwel inmitten der Stadt wird das Lernen zu einem ganzheitlichen Erlebnis, das Besucher dazu einlädt, verschiedene Baumarten hautnah zu erleben und zu erforschen. Der Pfad nimmt uns mit auf eine grüne Entdeckungsreise, auf der von imposanten Eichen bis hin zu exotischen Einzelbäumen alles zu finden ist.

Soziales Engagement: Zehn Euro für jedes Team

Damit der Baumlehrpfad stetig wachsen kann, verknüpft die PSD Bank Nord auch in diesem Jahr das Lauf-Event MOPO-Staffellauf als Hauptsponsor mit einer Spendenaktion. Zehn Euro für jedes Team, das sich für den MOPO Team-Staffellauf anmeldet, gehen dabei an den Stadtpark Verein Hamburg e. V.

Diese Aktion bietet nicht nur die Möglichkeit, sportlichen Teamgeist zu zeigen, sondern auch aktiv an der grünen Zukunft Hamburgs mitzuwirken. In den vergangenen Jahren konnten durch dieses Engagement bereits über 200.000 Euro für den Baumlehrpfad gesammelt werden.

Die PSD Bank Nord spendet zehn Euro für jedes Team, das sich für den MOPO Team-Staffellauf anmeldet, an den Stadtpark Verein Hamburg e. V.

„Als Genossenschaftsbank gehören gesellschaftliches und soziales Engagement zu unseren gelebten Werten. Die Förderung des Baumlehrpfades ist für die PSD Bank Nord daher eine Herzensangelegenheit. Wir hoffen, dass dieses Jahr wieder viele begeisterte Läufer mit ihren Teams an den Start gehen und wir auf diese Weise für das stetige Wachstum des Lehrpfades sorgen können“, so André Thaller, Vorstand der PSD Bank Nord. „Gerade für Kinder, die in Hamburgs City aufwachsen, ist dieses Projekt eine hervorragende Möglichkeit, der Natur näher zu kommen.“

Unter dem Motto „Lauf nicht weg, renn mit Zweck“ werden auch Teams der PSD Bank Nord beim MOPO-Staffellauf an den Start gehen. Wer selbst nicht mitlaufen kann, ist als Besucher und Zuschauer herzlich willkommen, um die Teams anzufeuern und die Spendenaktion der PSD Bank Nord als Motivator am Rande zu unterstützen.

Nicht persönliche Bestzeiten, sondern echter Teamgeist und Gemeinschaftsleistung stehen beim MOPO-Staffellauf im Vordergrund. Kein Wunder, dass die PSD Bank Nord als traditionsreiche Genossenschaftsbank den Lauf bereits seit 2008 unterstützt.

