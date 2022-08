Rennen, Schwitzen, Feiern: Das war der zweite Tag des MOPO-Team-Staffellaufs

Nach zwei Jahren Zwangspause gingen am Mittwoch und Donnerstag Tausende begeisterte Läufer:innen bei der 14. Ausgabe des MOPO-Team-Staffellaufs an den Start. Insgesamt traten gut 2000 fünfköpfige Teams auf der fünf Kilometer langen Strecke quer durch den Stadtpark gegeneinander an. Neben Spaß und einem gigantischen Gemeinschafts-Picknick bei bestem Wetter gab es einen tollen Nebeneffekt: Für jede teilnehmende Gruppe spendet die PSD Bank Nord zehn Euro an den Stadtpark Verein Hamburg e.V., um neue Bäume anzuschaffen. Und obwohl schon am Mittwoch ordentlich geschwitzt wurde, ließ die Motivation auch am Donnerstag nicht nach: Das sind die besten Impressionen des zweiten Tags.

Extra für den MOPO-Staffellauf aus Lippstadt (NRW) nach Hamburg angereist: Igor (46), Mario (31), Thomas (35), Kai (31) und Jan (37) (v.l.) vom Team von Collins Aerospace.

Ab zum Startblock! Franziska (29), Claudia (46), Christin (28), Oliver (51) und Majlena (27) (v.l.) vom Tesa-Team sind bereit für den Lauf und freuen sich auf ein schönes Team-Event.

Mit fünf Staffeln tritt das Team der Reederei „Hamburg Süd“ an. Hier im Bild im Uhrzeigersinn: Erik (43), Meni (32), Lasse (25), Carlos (32) und Katrin (33).

„Klarkommen, ankommen, zusammenkommen“ – das ist das Motto des Teams des SOS Kinderdorfs um Nadine (25), Adele (35), Hartmut (60), Katja (54) und Ann-Kathrin (33) (v.l.).

„Wir wollen gewinnen!“ So viel ist klar für die Gruppe der Deutschen Post. Mit insgesamt fünf Staffeln tritt das Team an – „und alle sind top fit!“ Die Läufer:innen haben einzeln trainiert und sind nun bereit, jeweils fünf Kilometer zu bestreiten.

Die Sporttrainer:innen Mette (20), Kevin (49) und Eva (42) (v.l.) von der Kaifu-Lodge haben vor dem Start das Aufwärmen geleitet.

Luisa (26) verteilt Unterlagen und die Staffellstäbe an die Teilnehmenden.

Anna (41) sorgt für eine kühle Erfrischung für die Läuferinnen und Läufer und gibt Bier aus.

Mehr Infos zum MOPO-Team-Staffellauf sowie weitere Fotos gibt es hier. (elu/to)