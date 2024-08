37.500 Euro für echte Teamplayer: Hol auch du dir deine Förderung!

Dein Team – dein Erfolg

Du bist ein echter Gewinner-Typ und setzt bei deinen Erfolgen auf Teamarbeit? Gut so, denn mit dem richtigen Team holst du dir nicht nur Expertise und Know-how an Board, sondern auch die Möglichkeit auf bis zu 37.500 Euro Förderzuschuss. Wie das geht, erfährst du hier!

Wer von Teamarbeit spricht, wird wohl kaum an die Partnerschaft zwischen einem Finanzdienstleister und seinen Kunden denken. Doch egal, ob beim Sport, der Wissenschaft oder eben auch bei größeren Finanzierungsprojekten, wer ein gutes Team am Start hat, erzielt mit großer Wahrscheinlichkeit die besseren Erfolge. Insbesondere wenn es um größere Investitionen geht, ist eine gute Teamarbeit zwischen der Bank und dir als Kunde von entscheidender Bedeutung. In dieser Partnerschaft profitierst du von den Fachkenntnissen, den Dienstleistungen und der Erfahrung einer guten Bank und erhältst die bestmögliche Unterstützung, um deine individuellen Ziele zu erreichen.

Guter Rat ist nicht teuer

Wenn es darum geht, die Finanzierung eines Bauvorhabens durch staatliche Fördermittel zu unterstützen, ist es Goldwert, einen Teampartner an der Hand zu haben, der sich in diesem Bereich auskennt und die bestmögliche Bezuschussung für dich ermittelt. Die PSD Bank Nord zeichnet sich nicht nur durch langjährige Expertise im Bereich Baufinanzierung aus, sondern setzt auch neue Maßstäbe in der Kundenberatung. Und dabei muss guter Rat nicht teuer sein. Dank der kostenfreien Fördermittelberatung der PSD Bank Nord kann deine Finanzierung durch die vollständige Ausschöpfung verfügbarer Fördermittel optimal gestaltet werden. Die erfahrenen Berater identifizieren aus verschiedenen Fördermöglichkeiten, was für dich und dein Projekt drin ist. So können Tilgungszuschüsse von bis zu 37.500 Euro generiert werden, abhängig von der zukünftigen Energieeffizienz deiner Immobilie.

PSD Bank Nord

Egal, ob du dich auf den Kauf deiner ersten Immobilie vorbereitest, eine Anschlussfinanzierung benötigst oder dein Zuhause modernisieren oder energetisch optimieren möchtest: Die PSD Bank Nord bietet eine Vielzahl an Serviceleistungen passend zu deinem Anliegen. Mit einer umfassenden Marktübersicht ermitteln wir aus über 500 Finanzierungspartnern das beste Finanzierungskonzept für dich. Das spart dir viel Recherchearbeit und unnötigen Stress. Mit dem PSD WohnBegleiter erhältst du außerdem detaillierte Checklisten, interaktive Tools und Schnellprüfungen, die dir sofortige Hilfe leisten. Von der kostenfreien Beratung, einer individuellen, auf dich abgestimmten Finanzierung bis zu einem stimmigen Vorsorgekonzept gibt es bei der PSD Bank Nord alles aus einer Hand. Deine Sicherheit und die Planbarkeit des Projektes sowie die gleichzeitige Flexibilität für deine Lebenssituation stehen dabei immer im Fokus.

Setz aufs richtige Team

Werde jetzt zum Teamplayer, wenn auch du dich nicht allein durch die vielen Vorschriften des „Fördermittel-Dschungels“ kämpfen möchtest. Mit der PSD Bank Nord als versierten Partner in deinem Bau- oder Modernisierungsvorhaben setzt du aufs richtige Team. Während reguläre Energieberater bis zu 600 Euro für ihre Beratungsdienstleistung verlangen, erhältst du eine Beratung durch die zertifizierten Fachkräfte der PSD Bank Nord völlig kostenfrei – Transparenz und Ehrlichkeit inklusive. Die PSD Bank Nord ist dein verlässlicher Partner für eine gemeinsame und erfolgreiche Teamarbeit an deinem Zuhause.

