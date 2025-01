Unser Restaurant Bramfeld – Genuss pur

Ein netter Treffpunkt für alle in der Nachbarschaft ist das Schweinske Restaurant in Bramfeld. Mit seiner tollen Lage an der Bramfelder Chaussee, ganz in der Nähe des idyllischen Bramfelder Sees und dem imposanten Friedhof Ohlsdorf, ist es wunderbar erreichbar.

Das Restaurant punktet mit einem gemütlichen Innenbereich und lädt bei gutem Wetter dazu ein, draußen die Sonne zu genießen – hier fühlt man sich einfach wohl!

Genuss zu jeder Tageszeit: Frühstück und Mittagstisch in Bramfeld

Egal, ob man den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück starten, sich in der Mittagspause verwöhnen lassen oder sich zwischendurch einen kleinen Snack gönnen will: Das Schweinske Bramfeld bietet all das, und zwar genauso lecker wie alle anderen Schweinske-Standorte!

Unter der Woche gibt’s Frühstück bis 12 Uhr, und am Wochenende dürfen auch Langschläfer bis 14 Uhr mit vollem Genuss schlemmen. Für die Mittagspause sorgt die wöchentlich wechselnde Karte mit tollen Gerichten zu fairen Preisen. Da wird die Mittagspause zum Highlight des Tages.

Seit 40 Jahren voller Liebe für gutes Essen

Mit Herz und Leidenschaft werden die Gäste in den Schweinske Restaurants seit mehr als 40 Jahren mit frischer, deutscher Küche, die einfach glücklich macht, verwöhnt! Die Speisekarte lässt keine Wünsche offen: von kreativen Schnitzelvariationen über würzige Grillgerichte, köstliche Ofenkartoffeln, knackige Salate bis hin zu saftigen Burgern – hier ist für jeden Geschmack und Appetit das Richtige dabei. Ob zum Frühstück, Mittagstisch oder Abendessen, wir haben immer etwas Leckeres parat.

Dabei geht es um mehr als gutes Essen – die Schweinske Restaurants möchten, dass sich die Gäste rundherum wohl fühlen. Sogar ein bisschen wie zuhause. Egal ob jung oder alt, groß oder klein – jeder ist willkommen! Offenheit, Herzlichkeit und ein freundliches Lächeln gehören dabei einfach dazu.



Schweinske







Auch im Norden: Schweinske-Fans schlemmen in Kiel und Norderstedt

Als Hamburger Original hat sich Schweinske natürlich besonders in der Hansestadt ausgebreitet – in fast jeder Nachbarschaft findet man eines der Restaurants um die Ecke. Die meisten Hamburger (und Hamburg-Liebhaber) haben dabei sicherlich schon ein „eigenes Stammschweinske“. Und mit den Restaurants in Kiel, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg wird auch der Norden immer mehr erschlossen.

Aber: Nicht alle Schweinske Restaurants sind identisch. Im Gegenteil. In der Gestaltung der Restaurants kommt nichts vom Fließband. Urig mit dunklem Holz oder hell mit frischen Farben und Backsteinelementen. Jedes Restaurant hat bei Schweinske eine eigene Note – aber eines haben sie alle gemeinsam: Gemütlich ist es überall.

Schweinske Restaurants in Hamburg – der Name aus dem Telefonbuch

Das war Marco Hölder und Udo Ulrich schon 1983 bei der Eröffnung des ersten Schweinske Restaurants in Barmbek wichtig. Die Idee: Ein Kneipen-Restaurant, mit Leckereien vom Schwein, warmen Gerichten bis tief in die Nacht und Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen. Das alles zu günstigen Preisen. Der Schweini (der wahre Burger) wurde ein Jahr später erfunden und ist bis heute einer der Bestseller.

Und wie kam das Gründer-Duo auf Schweinske als Markennamen? Das war eher lustiger ein Zufall. Den Namen entdeckten Hölder und Ulrich nämlich in einem Berliner Telefonbuch.