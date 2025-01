Restaurant Bahrenfeld – zwischen Park und Stadt

Das gemütliche Schweinske-Restaurant in Bahrenfeld liegt nahe des Bonneparks, der nach dem Essen zu einem gemütlichen Verdauungsspaziergang einlädt. Auch ein Kinderspielplatz ist ganz in der Nähe, um nach einem Familienausflug in Bahrenfeld noch weiter zu relaxen. Da das Restaurant Bahrenfeld unweit der Auffahrt zur A7 liegt, ist es zudem sehr gut mit dem PKW erreichbar.

Zum Mittagstisch in Bahrenfeld gibt es unter der Woche leckere Speisen für den kleinen oder großen Hunger. Ob Mittagspause für Geschäftsleute, hungriger Familienausflug oder kulinarische Station für Touristen – jeder findet seinen Favoriten unter leckeren Gerichten zur Mittagszeit Die Karte für den Mittagstisch im Bahrenfelder Restaurant gibt es hier.

Frühstück im Restaurant Bahrenfeld: Genuss unter Stuck

Leckeres Frühstück gibt es auch in Hamburg Bahrenfeld mit selbstgemachten Brötchen und fruchtiger Konfitüre für Süßschnäbel sowie herzhaften Belägen wie Ei, Käse und Wurst. Der gemütliche Gastraum im Restaurant Bahrenfeld mit Originalstuck von 1912 lädt zu einem genussvollen und ausgiebigen Frühstück in Bahrenfeld ein. Am Wochenende sogar bis 14 Uhr! Bei warmen Temperaturen übrigens auch auf der gemütlichen Außenterrasse, auf der sich allerdings Schnitzel, Burger und Currywürste an lauen Sommerabenden mindestens genauso gut genießen lassen.

Auch im Norden: Schweinske-Fans schlemmen in Kiel und Norderstedt

Als Hamburger Original hat sich Schweinske natürlich besonders in der Hansestadt ausgebreitet – in fast jeder Nachbarschaft findet man eines der Restaurants um die Ecke. Die meisten Hamburger (und Hamburg-Liebhaber) haben dabei sicherlich schon ein „eigenes Stammschweinske“. Und mit den Restaurants in Kiel, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg wird auch der Norden immer mehr erschlossen.

Aber: Nicht alle Schweinske Restaurants sind identisch. Im Gegenteil. In der Gestaltung der Restaurants kommt nichts vom Fließband. Urig mit dunklem Holz oder hell mit frischen Farben und Backsteinelementen. Jedes Restaurant hat bei Schweinske eine eigene Note – aber eines haben sie alle gemeinsam: Gemütlich ist es überall.

Schweinske Restaurants in Hamburg – der Name aus dem Telefonbuch

Das war Marco Hölder und Udo Ulrich schon 1983 bei der Eröffnung des ersten Schweinske Restaurants in Barmbek wichtig. Die Idee: Ein Kneipen-Restaurant, mit Leckereien vom Schwein, warmen Gerichten bis tief in die Nacht und Frühstück mit selbstgebackenen Brötchen. Das alles zu günstigen Preisen. Der Schweini (der wahre Burger) wurde ein Jahr später erfunden und ist bis heute einer der Bestseller.

Und wie kam das Gründer-Duo auf Schweinske als Markennamen? Das war eher lustiger ein Zufall. Den Namen entdeckten Hölder und Ulrich nämlich in einem Berliner Telefonbuch.