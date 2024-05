„BioFleischerei Gut Gallin“: Beste Bio-Qualität nach alter Handwerkstradition

Die „BioFleischerei Gut Gallin“ setzt seit Jahrzehnten auf Handwerkstradition. Wir wollen unseren Kunden bestmögliche Fleischqualitäten anbieten. Dafür halten wir von der Schlachtung über die Zerlegung, Verarbeitung und Vermarktung alles in unserer Hand

Dafür setzen wir auf Tiere aus unserer Region. So stammt zum Beispiel unser Wildfleisch überwiegend von den Jägern der BioLandwirtschaft Gut Gallin aus dem Jagdgebiet Gallin/Nieklitz. Dazu war die Mitgliedschaft im Biopark e.V. für uns von Anfang an wichtig. Die Tiere, groß geworden mit artgerechter Haltung und Futter in bester Bio-Qualität, sind für jeden Fleischgenießer die richtige Wahl.

Durch die Nähe der Weiden und der Ställe zu unserem Grünen Schlachthaus und den dadurch zeitlich gering gehaltenen Transportstress für die Tiere sowie nicht zuletzt wegen der guten Behandlung der Tiere durch unsere Mitarbeiter bleibt die Fleischqualität beinahe ohne Einbußen erhalten – und das schmeckt man. Für Tierhalter aus der Umgebung bieten wir den Service der Lohnschlachtung an.

Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in unserem erst 2022 modernisierten Hofladen täglich für Sie da, um unsere hochwertigen und selbst hergestellte Produkte sowie ein breites Sortiment an regionalen Backwaren, Milchprodukten und Getränken weiterzugeben. Dazu besteht die Möglichkeit, über unsere App (iOS/Google) ganz einfach, schnell und bequem vorzubestellen, um die Ware dann bei uns abzuholen.

BioFleischerei Gut Gallin GmbH

Hauptstraße 1

19258 Gallin

Branche: Verarbeitendes Handwerk, Fleischerei

Website: http://biofleischerei-gut-gallin.de

E-Mail-Kontakt: mail@biofleischerei-gut-gallin.de

Telefon-Nummer: 038842 21739