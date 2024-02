Abtauchen ins Ich – in Claudia Krebs Praxis für Hypnose und Homöopathie

Wir reisen gerne weit, besuchen fremde Welten. Dabei kennen wir uns selbst so wenig. Erwiesenermaßen verläuft nur ca. 3 % unseres Handelns bewusst. Auf über 90 % unserer Ressourcen und Fähigkeiten haben wir wenig Zugriff, um eigene Probleme zu lösen. Deshalb können Reisen ins Unterbewusste unendlich spannend sein. Hypnose ist eine phantastische Möglichkeit, diesen Weg nach innen zu gehen. Hypnose ist ein entspannter Weg zur Selbstwirklichkeit. Ihn zu gehen hilft Claudia Krebs in ihrer Praxis für Hypnose in Hamburg-Winterhude. Für mehr Freiraum im Leben und Lebensqualität im Alltag.

Im Zustand der Hypnose, eine vertiefte Aufmerksamkeit und erhöhte Konzentration nach innen bei gleichzeitiger körperlicher Entspannung, können wir uns von äußeren Ablenkungen lösen und uns ganz auf unsere innere Erfahrungswelt konzentrieren. In der Hypnose wird das Unterbewusste empfänglicher für positive Suggestionen und für intensive, neue Erfahrungen und Empfindungen. So kann uns Hypnose helfen, unsere Kreativität zu steigern, hilfreiche Ressourcen und benötigte Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Dies sind oft die ersten Schritte auf dem Weg tiefgreifender und nachhaltiger Veränderungen.

In die Praxis für Hypnose von Claudia Krebs kommen täglich ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Themen und Fragestellungen. Da geht es mal um eine schwierige Entscheidung im Beruf oder eine wichtige Veränderung im Privatleben, da ist mal das Störende zu viel und das Wünschenswerte scheint zu fehlen. Die Anwendungen von Hypnose sind vielfältig. Konkret kann Hypnose zur Raucherentwöhnung, Gewichtsreduktion, Stressbewältigung, Leistungssteigerung, Angstbewältigung und zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens eingesetzt werden.

Praxis für Hypnose + Homöopathie Claudia Krebs

Semperstraße 18

22303 Hamburg

Branche: Gesundheitswesen; Heilpraktiker

Website: www.hypnose-hamburg-therapie.de

E-Mail-Kontakt: mail@hypnose-hamburg-therapie.de

Telefon: 040 650 623 74