Neuer Harz – Faszination seit Jahrhunderten

ANZEIGE

Der Harzer Tourismusverband ist die offiziell anerkannte touristische Marketingorganisation für den Gesamtharz.

Das Verbandsgebiet erstreckt sich über die Harzteile in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Organisation wurde 1904 in Bad Lauterberg gegründet und ist seit 1990 wieder für die Gesamtregion tätig. Der Verband hat seinen Sitz in Goslar.

Der Verein zählt derzeit rund 300 Mitglieder und Partner – darunter die Harzlandkreise, Städte und Kommunen, Beherbergungsbetriebe sowie touristische Einrichtungen. Hinzu kommen weitere am Tourismus beteiligte Unternehmen wie Druckereien und Incoming-Agenturen aber auch Banken.

Der Harzer Tourismusverband (HTV) als Dachorganisation im Harz-Tourismus sieht primär seine Aufgabe im wirkungsvollen Destinationsmanagement. Dabei ist er auf eng verzahnte Kooperationen mit Kommunen und Leistungsträgern angewiesen.

Harzer Tourismusverband e.V.

Marktstr. 45

38640 Goslar

Branche: Hotellerie & Gastronomie

Website: www.harzinfo.de

E-Mail-Kontakt: info@harzinfo.de

Telefon: 05321 34040