Die Kraft der Bewegung: Urban Physio hilft gegen Alltagsbeschwerden

ANZEIGE

Die moderne Arbeitswelt und Lebensweise vieler Menschen sind durch langes Sitzen und mangelnde Bewegung gekennzeichnet. Dies führt zu muskulären Ungleichgewichten, Haltungsschäden und chronischen Schmerzen, die durch Physiotherapie behandelt werden können. Aber nicht nur der Job ist ein Grund für den Besuch eines Experten.

Der klassische Grund für den Besuch einer Physiotherapie ergibt sich nach Verletzungen oder Operationen als wichtiger Teil des Rehabilitationsprozesses. Mit der Zunahme von sportlichen Aktivitäten und chirurgischen Eingriffen steigt in der Bevölkerung der Bedarf an physiotherapeutischer Betreuung.

Physiotherapie auch bei chronischen Erkrankungen wie Diabetes

Auch chronische Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurologische Erkrankungen erfordern oft eine langfristige physiotherapeutische Betreuung, um die Mobilität und Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.

Zudem gibt es ein wachsendes Bewusstsein für die Bedeutung von Prävention und langfristiger Gesundheitsfürsorge. Menschen suchen zunehmend einen Physiotherapeuten auf, um Verletzungen vorzubeugen, ihre Beweglichkeit zu erhalten oder ihre allgemeine körperliche Gesundheit zu verbessern.

Zweimal in Hamburg: Gesundheit verbessern mit Urban Physio

Bei Urban Physio werden alle diese Themenfelder abgedeckt – und das mit einem klaren Ziel: Dass es für die Patienten und Patientinnen gesundheitlich wieder und weiter aufwärts geht. Dabei sind die Praxen in Eidelstedt und Lurup für alle gesetzlichen Krankenkassen sowie Berufsgenossenschaften und Privatkassen zugelassen. Es ist auch möglich als Selbstzahler Massagetermine zu buchen.

Urban Physio Logo Urban Physio Logo

Räumlichkeiten der Praxis Räumlichkeiten der Praxis

Urban Physio

Branche: Physiotherapie, Gesundheit

Website: https://www.urbanphysio.hamburg

E-Mail-Kontakt: moin@urbanphysio.hamburg

Praxis in Lurup:

Adresse: Rugenbarg 277, 22549 Hamburg

Telefon: 040 835253

Praxis in Eidelstedt:

Adresse: Lohkampstrasse 11, 22523 Hamburg

Telefon: 040 94365454







