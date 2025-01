Sportschule SportStart in Ottensen und Winterhude: Bewegung für die Kleinsten

Die Sportschule SportStart ist die erste Adresse für Kindersport in Hamburg mit Standorten in Ottensen und Winterhude. Mit einem breiten Angebot an Kursen für Babys, Kleinkinder und Kinder bis zu sechs Jahren fördert die Sportschule Bewegung, Spaß und Gesundheit. Eltern profitieren von ergänzenden Angeboten wie Yoga und Fahrradkursen – ideal für die ganze Familie.

Standorte in Hamburg: Ottensen und Winterhude

Die Sportschule SportStart ist in den beliebten Stadtteilen Ottensen und Winterhude vertreten.

Standort Ottensen :

Zentral gelegen, bietet der Standort Kurse wie Kindersport, Bewegungsprogramme und Kindergeburtstage . Auch Eltern kommen mit Yoga-Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene auf ihre Kosten.

Der Standort in Winterhude bietet ebenfalls ein umfangreiches Kursprogramm. Von vielseitigem Kindersport bis hin zu gezielter Bewegungsförderung ist für jede Altersgruppe etwas dabei.

Beide Standorte sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen und bieten moderne, kinderfreundliche Räumlichkeiten.

Kursprogramm: Bewegung von Anfang an

Das Kursangebot von SportStart umfasst ein innovatives Multisport-Konzept, das speziell für Kinder entwickelt wurde:

Minifloh-Programm (0–3 Jahre):

Hier erleben Babys und Kleinkinder mit ihren Eltern erste Bewegungserfahrungen. Spielerische Übungen wie Bewegungslieder, Mitmach-Geschichten und Turnlandschaften stehen im Fokus.

Kinder im Vorschulalter entdecken mit Spaß und Freude die Welt des Sports. Übungen umfassen Ballspiele, Koordinationstraining und Kinderyoga.

Mit diesen Programmen legt SportStart den Grundstein für ein aktives, gesundes Leben.

Philosophie von SportStart

Das Ziel der Sportschule ist es, Kindern von klein auf Freude an Bewegung zu vermitteln. Mit qualifizierten Trainerinnen und Trainern wird nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch die geistige Entwicklung der Kinder gefördert.

Warum ist Bewegung wichtig?

Fördert die motorische Entwicklung

Unterstützt ein gesundes Körpergefühl

Schafft wichtige soziale Kontakte

SportStart hilft Eltern dabei, ihre Kinder in ihrer Entwicklung optimal zu begleiten – ganz ohne Leistungsdruck.

Zusätzliche Angebote bei SportStart

Neben den regulären Kursen bietet die Sportschule auch bewegte Kindergeburtstage an. Kinder können in einer sicheren Umgebung toben, feiern und aktiv sein.

Ein weiteres Highlight sind die Fahrradkurse, in denen Kinder sicher und selbstständig das Radfahren erlernen.

Eltern profitieren von Hatha-Yoga-Kursen, die von den Krankenkassen als Präventionskurse anerkannt sind. Diese Kurse helfen, Stress abzubauen und gleichzeitig Körper und Geist zu stärken.

Warum SportStart wählen?

Breites Kursangebot für Kinder und Eltern Moderne, kinderfreundliche Räumlichkeiten in Ottensen und Winterhude Innovative Konzepte wie das Minifloh- und Superfloh-Programm Bewegungserfahrungen, die spielerisch und ohne Druck vermittelt werden

Besuchen Sie die Sportschule SportStart in Hamburg und geben Sie Ihrem Kind den besten Start in ein aktives Leben!

Sportstart ist eine Marke der

Sportport GmbH

Piependreiherweg 4

22765 Hamburg

Telefon: 040 39 89 97 50

www.sportstart.de