Sportport: Bewegung und Sport für Kinder und Jugendliche

Sportport hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bewegung und Sport für Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt zu stellen. Mit jährlich über 3.000 Unterrichtseinheiten in den zentralen Grundsportarten Laufen, Radfahren und Schwimmen ist das Unternehmen mittlerweile der größte Anbieter im Bereich Schulsport. Dabei stehen nicht nur die sportlichen Fähigkeiten im Fokus, sondern auch die Entwicklung von Gesundheitsbewusstsein und sozialen Kompetenzen.

Ein starkes Team für den Sport

Hinter dem Erfolg von Sportport steht ein engagiertes Team aus rund 30 ausgebildeten Übungsleitern. Diese Trainer sind in sechs Bundesländern aktiv und bringen ihre Expertise direkt in Schulen und Kindertagesstätten ein. Ihr Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen nicht nur die Freude an Bewegung zu vermitteln, sondern auch grundlegende sportliche Werte wie Fairness, Teamgeist und Durchhaltevermögen zu fördern. Die persönliche Betreuung und das altersgerechte Training sind dabei Schlüsselfaktoren, um langfristig positive Effekte auf die körperliche und mentale Gesundheit der Teilnehmer zu erzielen.

Partner für Prävention und Gesundheitsförderung

Sportport arbeitet eng mit öffentlichen Institutionen, Krankenkassen und Unternehmen zusammen, um präventive Gesundheitsprojekte umzusetzen. Die Rolle als Brücke zwischen Schulen, Kitas, Vereinen und Behörden ermöglicht es dem Unternehmen, passgenaue Angebote für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln. So entstehen innovative Programme, die nicht nur den Bewegungshorizont erweitern, sondern auch präventiv gegen Bewegungsmangel und die daraus resultierenden Gesundheitsprobleme wirken.

Die gesellschaftliche Relevanz von Sport und Bewegung

In einer Zeit, in der Bewegungsmangel und Übergewicht bei Kindern alarmierend zunehmen, ist die Arbeit von Sportport von großer Bedeutung. Studien zeigen, dass regelmäßige Bewegung nicht nur die körperliche Gesundheit verbessert, sondern auch die kognitiven Fähigkeiten und das soziale Verhalten stärkt. Sportport versteht sich als Akteur, der diese gesellschaftliche Herausforderung aktiv angeht und Kinder sowie Jugendliche für einen gesunden Lebensstil begeistert.

Ganzheitliches Leistungsportfolio

Das Angebot von Sportport zeichnet sich durch einen ganzheitlichen Ansatz aus. Altersgerechte, wissenschaftlich fundierte Konzepte werden mit größter Transparenz umgesetzt. Unter Einhaltung der Vorgaben nach §20a SGB bietet das Unternehmen präventionsorientierte Programme an, die speziell auf Schulen und Kitas zugeschnitten sind. Von der frühkindlichen Förderung bis hin zu Angeboten für Jugendliche deckt Sportport ein breites Spektrum ab.

Erfolgreiche Projekte von Sportport

Die innovativen Projekte von Sportport sprechen für sich. Ein Paradebeispiel ist die „Bike Academy by Kinder Joy of Moving“, die Kindern spielerisch den Umgang mit dem Fahrrad näherbringt und gleichzeitig die Verkehrssicherheit fördert. Ein weiteres Highlight ist das Athletiktraining im Hamburger Tennisverband, das Jugendlichen ermöglicht, ihre sportliche Leistung gezielt zu verbessern. Mit diesen und vielen weiteren Projekten gelingt es Sportport, Kinder, Jugendliche und sogar ganze Familien für einen aktiven Lebensstil zu begeistern.

Vision und Zukunft

Sportport plant, sein Engagement weiter auszubauen und noch mehr Regionen in Deutschland zu erreichen. Ziel ist es, langfristig die Strukturen für mehr Bewegung im Alltag von Kindern und Jugendlichen zu schaffen und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Gesundheits- und Bildungsbranche zu intensivieren. Dabei bleibt die Mission stets klar: Bewegung als Grundpfeiler für ein gesundes, glückliches Leben in der Gesellschaft zu etablieren.

Mit einer Kombination aus Leidenschaft, Expertise und Partnerschaften setzt Sportport neue Maßstäbe im Bereich der Sport- und Bewegungsförderung. Das Unternehmen leistet nicht nur einen wertvollen Beitrag zur individuellen Entwicklung der Kinder, sondern auch zur Stärkung der Gesellschaft als Ganzes.

Kontakt:

Sportport GmbH

Piependreiherweg 4

22765 Hamburg

Telefon +49 40 39 89 97 51

sportport.de