Neue Adresse für individuelle Premium-Massagen in Harvestehude

Premium-Massagen, zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse? Das kennt man vom Wellnessurlaub im Luxushotel – inklusive der stattlichen Preise. Doch darauf können die Hamburger zukünftig verzichten, denn mit Soulhouse hat in Harvestehude ein Massagestudio eröffnet, das Premium-Massagen zu bezahlbaren Preisen anbietet, sieben Tage die Woche, von 10 bis 21 Uhr.

Das brandneue Soulhouse in Harvestehude ist der perfekte Rückzugsort zum Runterkommen, Abschalten und Auftanken. Dabei kann man sein Erlebnis vollständig individualisieren: Vorab werden der persönliche Massageexperte und eine von zehn Premium-Massagen gewählt. Vorort kann man sich zudem die optimale Massagestärke, Musik und Gesprächsintensität aussuchen – und natürlich das passende Bio-Öl.

Dabei setzt Soulhouse neben den bio-zertifizierten Wellnessprodukten sowie naturnahen Rohstoffen auf modernes Massagehandwerk durch zertifizierte Profis in einem top Ambiente mit hochwertiger Ausstattung. Statt unnötigem Chichi finden sich massagebedürftige Kunden in hochwertigem Minimal-Design wieder, das den Fokus in der Soulhouse Boutique an der Rothenbaumchaussee auf das Wesentliche lenken soll: eine kostbare Auszeit.

Wellness: Günstige Massagen ab 69,- Euro

Und die kostet deutlich weniger als beim Wellness Treatment im 5-Sterne-Hotel, bietet jedoch die gleiche Qualität. So sind die Premium-Massagen bei Soulhouse je nach Tageszeit bereits ab 69,- Euro buchbar. Denn Soulhouse verfolgt die Philosophie, dass hochwertige Massagen in Hamburg kein einmaliges Luxuserlebnis sein sollten. Ganz im Gegenteil: Eine gute Massage sollte man regelmäßig genießen können, denn die positiven Effekte auf Körper und Seele sind enorm.

Keine Zeit, die Soulhouse Boutique In der Rothenbaumchaussee zu besuchen? Kein Problem! Denn Soulhouse kommt auch gern mit Liege, Laken, Ölen und allem, was sonst noch zu einer hochwertigen Massage zu den Kunden. Ganz egal, ob nach Hause, ins Hotel, ins Büro oder auf Events.

Geschenkgutscheine schon ab 25,- Euro

Übrigens: Bei Soulhouse gibt es auch universelle Geschenkgutscheine ab 25,- Euro für die mobile Massage oder einen Besuch im Studio.

Massagen von Montag-Sonntag, jeweils 10-21 Uhr

Rothenbaumchaussee 55, 20148 Hamburg

E-Mail: booking@soulhouse.me

Telefon: +49 176 80170377