Hotel mit Geschichte: Hier entspannte schon der „König von St. Pauli“ gerne

ANZEIGE

Gleich oberhalb der Landungsbrücken auf St. Pauli begeistert das Hotel Hafen Hamburg seit über 40 Jahren mit seinem maritimen Flair und dem einmaligen Ausblick über den Hafen und die Elbe. Das familiengeführte Privathotel blickt mit seinen 380 Zimmern, die wahlweise hanseatisch-klassisch oder modern und elegant eingerichtet sind, auf eine bewegte Historie zurück. Überall im Haus können Sie dazu zahlreiche alte Sammlerstücke bestaunen und in die Geschichte Hamburgs und der Schifffahrt eintauchen.

Auch das gastronomische Angebot des Hotels versprüht norddeutschen Charme. Genießen Sie im „Restaurant Port“ Hamburger Klassiker vor der Hafenkulisse, in der „Tower Bar“ einen raffinierten Cocktail mit Panoramablick oder gönnen Sie sich in „Willi’s Bierstube“ ein kühles Blondes in echtem Seefahrer-Ambiente.

„Restaurant Port“: Den Hamburger Hafen kulinarisch erleben

Ein Sitzplatz im lichtdurchfluteten Raum mit Aussicht auf den Hamburger Hafen? Oder genießen Sie lieber die Sonne auf unserer Sommerterrasse mit Blick auf die Elbphilharmonie und die Landungsbrücken? Egal wo Ihr Lieblingsplatz ist – Grillspezialitäten, traditionelle Hamburger Gerichte und unser herzliches Service-Team sorgen für einen einmaligen Besuch!

Wir nehmen den Namen „Port“ wörtlich. Das Restaurant lädt mit Sammlerstücken zum Entdecken der Geschichte des Hamburger Hafens ein. Auch die hölzernen mit Nieten verzierten Wände, erinnern an dicke Pötte die vor einigen Jahrzenten an den Landungsbrücken angelegt haben.

Reservieren Sie jetzt hier einen Tisch im „Restaurant Port“ oder in der „Tower Bar“.

Neben Grillspezialitäten wie dry aged Côte de Boeuf, besteht die Möglichkeit den Hafen auch kulinarisch zu erleben: Hamburger Pannfisch oder Labskaus von der Ente, sind neu interpretierte Traditionsgerichte, die jeder Hamburger oder Hamburgliebhaber einmal probiert haben sollte.

„Tower Bar“: Cocktails, Weine und Bier mit Panoramablick

Genuss in zweierlei Hinsicht: In unserer „Tower Bar“ kosten Sie den sensationellen 360-Grad-Panoramablick über den Hamburger Hafen, die Elbe und die Stadt aus, während wir Ihnen raffinierte Cocktails, ausgewählte Weine oder ein frisch gezapftes Bier servieren – oder das „Lütte Gedeck“ für nur 19 Euro. Besonders beeindruckend ist die Aussicht bei einem einzigartigen Sonnenuntergang über der Elbe und den Hafenkränen!

Die Bar in 62 Metern Höhe besteht bereits seit 1987 und ist zu einer Größe in Hamburgs Bar-Szene geworden. Hier treffen Sie auf Hamburger Originale und Besucher der Hansestadt. Die Auswahl der über 40 Cocktails reicht von eleganten Klassikern bis hin zu hanseatische Twists.

„Willi’s Bierstube“: Wo schon der König von St. Pauli einkehrte

Alte Fotografien, maritime Kunst und jede Menge Fundstücke aus der Seefahrt – im „Willi´s“ gibt es viel zu entdecken. Genießen Sie den besonderen Charme unserer historischen Bierstube bei einem frisch gezapften Pils. Namensgeber für das „Willi’s“ ist der Gründer des Hotel Hafen Hamburgs und König von St. Pauli Willi (Wilhelm) Bartels, der zu Lebzeiten gern unter Leuten und einem kühlen Blonden hier anzutreffen war.

Das Hotel Hafen Hamburg bietet außerdem Veranstaltungsräume in nahezu jeder Größe, die für Tagungen, Kongresse und Events genutzt werden.