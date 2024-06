Aus der Feder eines Stararchitekten: Stilvoller Genuss mit Rundumblick auf den Hafen

Der 76 Meter hohe Bauwerk zwischen Hafen und Elbe ist nicht zu übersehen: Mitten im Herzen von St. Pauli ragt der eindrucksvolle, bronzeverkleidete Turm des Empire Riverside Hotel in den Himmel. Niemand Geringeres als der britische Stararchitekt David Chipperfield zeigte sich für die zeitlose Eleganz und das hanseatische Understatement des Design- und Lifestylehotels verantwortlich, die seit der Eröffnung 2007 die Skyline und Hafenkrone Hamburgs prägen.



Wer hoch oben in einem der insgesamt 327 Zimmer und 12 Suiten logiert, hat durch bodentiefe Panoramafenster einen einmaligen Blick auf Hamburg – quasi Sightseeing aus der Vogelperspektive. Im Empire Riverside Hotel genießen die Gäste die schönste Aussicht auf den Hafen, die Elbe und die Stadt aber nicht nur auf den Zimmern, sondern auch aus dem innovativen Fischrestaurant „waterkant“ und aus der „Skyline Bar 20up“.

„Restaurant waterkant“: Showküche mit Blick auf die Hafen-Docks

In der Showküche des „Restaurant waterkant“ zaubern Küchenchef Corey Mulsow und sein Team kreative Gerichte mit intensiven Aromen. Das kulinarische Konzept wird auch hier durch das außergewöhnliche Design von David Chipperfield unterstrichen. Stylisch und kommunikativ – so präsentiert sich das innovative Restaurant und begeistert mit klaren Linien und hochwertigen Materialien.

Buchen Sie jetzt Ihr Überraschungsmenü im „Restaurant waterkant“: 4 Gänge mit Weinbegleitung für nur 99 Euro!

Mit einem Platzangebot für bis zu 115 Personen bietet es eine lockere Atmosphäre, in der man auch mit mehreren Personen oder bei einem Geschäftsessen schnell ins Gespräch kommen kann. Während des Essens können Gäste den Blick aus den Panoramafenstern im ersten Stock über die Hafen-Docks von Blohm und Voss schweifen lassen.

„Skyline Bar 20up“: Cocktails und Sushi – und den Sonnenuntergang im Blick

In der „Skyline Bar 20up“ genießen die Gäste erstklassige Drinks in stilvoller Atmosphäre – die Bar mit 20 Meter langem Tresen bietet Platz für über 200 Personen und eine vielseitige Getränkeauswahl von Klassikern bis hin zu besonderen 20up-Kreationen.

In 90 Metern Höhe ermöglichen die sieben Meter hohen Panoramafenster einen einzigartigen Rundumblick, der jedes Mal aufs Neue begeistert, zum Staunen bringt und seinesgleichen sucht. Cocktails – und Sushi-Spezialitäten – schmecken gleich noch mal so gut, wenn dabei die Hamburger Skyline in einen malerischen Sonnenuntergang getaucht wird.