Der Treudelberger Weihnachtsmarkt: Idylle und Magie in malerischer Kulisse

In diesem Jahr öffnet der Treudelberger Weihnachtsmarkt zum dritten Mal seine Tore. Umgeben von der schönen Kulisse unseres Hotels erwartet Sie ein zauberhafter Markt mit liebevollgestalteten Hütten. Lassen Sie sich mit hausgemachten Weihnachtsleckereien, Grillgut und wärmendem Glühwein verwöhnen. Ein Highlight sind die Eisstockbahn und das Kinderkarussell, das die Kleinen begeistert, während Sie den perfekten Weihnachtsbaum auswählen können.



Für unsere kleinen Gäste gibt es zudem Bastel- und Keksstationen sowie besondere Events: Am 8. Dezember besuchen liebevoll verkleidete Ponys. Und nicht zu vergessen: Der Weihnachtsmann wird ebenfalls vorbeischauen und funkelnde Augen in die Gesichter der Kinder zaubern.



Doch nicht nur für die Kinder halten wir aufregende Attraktionen bereit – auch die Erwachsenen kommen voll auf ihre Kosten! Unsere Eisstockbahn lädt zu begeisternden Wettkämpfen ein und unser kleiner Markt bietet noch viele weitere Unterhaltungsmöglichkeiten.

Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg



Jeden Freitag von 19:00 bis 22:00 Uhr feiern wir zusammen ins Wochenende – unsere Ski-Weihnachtsparty mit DJ, der die besten Weihnachts-Popsongs und zeitlose Klassiker auflegt. Lassen Sie sich in festliche Stimmung versetzen und genießen Sie die winterliche Atmosphäre! Der Weihnachtsmarkt ist auch ein Treffpunkt für die Region. Hier können alte Freunde getroffen und neue Bekanntschaften geschlossen werden – das herzliche Miteinander lässt Sie sich wie zuhause fühlen.



Kommen Sie vorbei und erleben Sie den niedlichsten Weihnachtsmarkt im Hamburger Norden.

Ho, ho, ho – auf eine zauberhafte Weihnachtszeit!

Öffnungszeiten:

Donnerstag & Freitag 15:00 – 20:00 Uhr

Samstag & Sonntag 13:00 – 20:00 Uhr

Jeden Freitag 19:00 – 22:00 Uhr Ski-Weihnachtsparty mit DJ

12. Dezember 15:00 – 17:30 Uhr

Modern, gemütlich und fernab vom Trubel: Das Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg wurde 2021 mit dem German Design Award für sein modernes und dennoch gemütliches Interieur ausgezeichnet. Bei uns finden unsere Gäste ein wunderschönes zweites Zuhause auf ihren Reisen und einen Golfplatz in zauberhaften Landschaften.

Hotelzimmer für einen unvergesslichen Aufenthalt

Unsere 127 Zimmer und 4 Suiten spiegeln den besonderen Charme unseres Hauses stilvoll wider. Ein besonderes Highlight ist die Treudelberg Suite mit eigenem Whirlpool. Wir versprechen: Ein Aufenthalt im Golf Hotel Hamburg schafft eine völlig neue Definition des Begriffs Wohlbefinden. Wir bieten erstklassige Designs, ein moderner Landhaus-Stil und traumhafte Ausblicke ins Grüne. Unsere Köche verwöhnen Sie vom ausgiebigen Frühstück am Morgen und für besondere Abendevents mit modernen norddeutschen Spezialitäten in überraschenden Variationen im Restaurant Lemsahler.

Sie möchten sich ein Bild von einem der schönsten Golflätze Norddeutschlands machen?

Erleben Sie eine perfekte Balance aus Aktivität und Entspannung: Unser 27-Loch Meisterschaftsplatz zählt zu den anspruchsvollsten Golfplätzen im Norden Deutschlands. Auf 122 Hektar, eingebettet in die typisch norddeutsche Knicklandschaft, erwartet Golfliebhaber:innen jeder Spielstärke eine herausfordernde Erfahrung.

Wellness für Körper und Geist

Für Fitnessbegeisterte steht ein 220 Quadratmeter großes Fitness-Center zur Verfügung, während der 100 Quadratmeter große, lichtdurchflutete Indoor-Pool mit Blick ins Grüne eine besondere Auszeit bietet. Die Saunalandschaft mit finnischer Sauna, Biosauna und Dampfbad rundet das Entspannungsangebot ab. Wenn Sie sich lieber draußen auspowern möchten, können wir Ihnen fünf verschiedene Joggingstrecken empfehlen, mit Längen zwischen 1,9 km bis 5,6 km. Für Ihren Nachwuchs befindet sich ein liebevoll eingerichtetes, helles Kinderzimmer im Erdgeschoss.

Wenn Sie auf der Suche nach dem idealen Hotel in Hamburg mit Blick ins Grüne sind, fernab vom Trubel der Innenstadt, ist unser Hotel die beste Adresse. Erleben Sie bei uns eine einzigartige Philosophie der Gastfreundschaft inmitten idyllischer Natur

Lemsahler Landstraße 45

22397 Hamburg

Branche: Hotel und Eventlocation

Website: www.treudelberg.com

E-Mail-Kontakt: info@treudelberg.com

Telefon-Nummer: 040 608220