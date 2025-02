B2Run: Macht mit bei Deutschlands größter Firmenlaufserie

B2Run ist der führende Anbieter für Firmenläufe in Deutschland und veranstaltet insgesamt 18 B2Run-Läufe in verschiedenen Städten sowie den BASF FIRMENCUP am Hockenheimring. Seit 2024 gehört auch der MOPO Team-Staffellauf in Hamburg zur B2Run-Familie. Mit einem Teilnahmerekord 2024 hat sich B2Run als größte Firmenlaufserie Europas etabliert.

Sport ist das Herzstück des Unternehmens. B2Run ist überzeugt, dass Bewegung Menschen verbindet und einen positiven Einfluss auf Gesundheit, Motivation und Arbeitsklima hat. Die Werte – Fairness, Qualität, Gesundheit, Spaß, Motivation und Verantwortungsbewusstsein – prägen nicht nur die Events, sondern auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen, Partnern und Teilnehmenden.

Egal, ob Firmenlauf im Volksparkstadion, Staffellauf im Hamburger Stadtpark oder ein anderes Teamevent – B2Run bringt Bewegung in Unternehmen und sorgt für unvergessliche Erlebnisse!

MOPO Team-Staffellauf: Laufen & Picknick im Hamburger Stadtpark

Der MOPO Team-Staffellauf ist das Highlight für Unternehmen in Hamburg, die Teamgeist, Bewegung und ein geselliges Beisammensein miteinander verbinden möchten. Dieses einzigartige Event kombiniert sportlichen Ehrgeiz mit einem entspannten Picknick im Hamburger Stadtpark.

Jedes Team besteht aus fünf Läuferinnen und Läufern, die nacheinander eine 5 km lange Strecke absolvieren und sich dabei den Staffelstab übergeben.

Die besondere Atmosphäre entsteht durch das Zusammenspiel von Laufsport für Unternehmen in Hamburg und dem gemeinsamen Feiern danach.

Neben dem sportlichen Aspekt steht vor allem der Teamspirit und das Teambuilding in Hamburg im Mittelpunkt.

Nach dem Lauf erhält jedes Team einen Picknickkorb, um den Abend entspannt im Grünen ausklingen zu lassen.

Ein DJ und eine Live-Moderation sorgen für die passende Stimmung.

Der MOPO Team-Staffellauf ist somit mehr als nur ein Rennen – er ist ein Firmenevent, das Teambuilding in Hamburg auf eine ganz neue Art erlebbar macht.

B2Run Hamburg: Firmenlauf mit einzigartigem Zieleinlauf im Volksparkstadion

Unternehmen, die nach einem besonderen Firmenlauf in Hamburg suchen, sollten den B2Run Hamburg nicht verpassen. Hier laufen Teams gemeinsam durch den Altonaer Volkspark und erleben einen spektakulären Zieleinlauf im Volksparkstadion.

Die 5,6 km lange Strecke ist sowohl für ambitionierte Läufer als auch für Neulinge im Laufsport geeignet. Denn beim B2Run steht das Dabeisein im Team im Vordergrund.

Die individuelle Zeitmessung bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit anderen zu messen. Derweil sorgt die entspannte Eventatmosphäre mit DJ, Live-Moderation und Mitmach-Aktionen für Spaß sorgt.

Im B2Run-Village gibt es ein Get-Together mit Siegerehrung, Medaillen und Angeboten von Partnerständen.

Besonders nachhaltig: Für jedes angemeldete Team pflanzt der Veranstalter einen Baum – ein Beitrag zum Umweltschutz.

Ob als sportlicher Anreiz oder als Teil des BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement) – der B2Run Hamburg ist der perfekte Firmenlauf für Unternehmen, die Bewegung, Motivation und Teamgeist fördern möchten.

