Eine Initiative für regionale Firmen: Endlich sichtbar in der ganzen Stadt

Es ist ein wunderbar-milder Morgen. Die Vögel singen, die Sonne lacht, du wühlst in deiner Tasche, stehst vor deiner Firma und möchtest aufschließen. Als du hochblickst, traust du deinen Augen nicht. Dein Laden ist weg. Einfach verschwunden. Unsichtbar geworden … Was sich wie eine Gruselgeschichte für Unternehmer anhört, ist in der echten Welt natürlich nicht möglich; Geschäfte werden hier nicht einfach unsichtbar. Im Internet allerdings schon. Still und heimlich verschwinden sie – oder waren vielleicht sogar noch nie richtig da.

Viele Unternehmen sind heute auf eine starke Online-Präsenz angewiesen, denn: hier werden neue Kunden gefunden. Allerdings zeigt eben diese Formulierung ein häufiges Missverständnis: Nicht die Unternehmen finden ihre Kunden – nein, umgekehrt: Die Unternehmen sind darauf angewiesen, von ihren potenziellen Kunden gefunden zu werden. Denkbar schlecht also, wenn Unternehmen von Suchmaschinen (SEO) nahezu nicht berücksichtigt werden und erst sehr tief – zu tief – gelistet werden. Das Gemeine: Das geschieht häufig trotz eigener Website und ernsthaften Bemühungen. So gehen Firmen im digitalen Meer unter und wichtige Umsatzpotenziale verloren.

Dauerhaft zu Gast auf MOPO.de

Eine noch recht junge Möglichkeit, schon mit geringem Aufwand eine solide Sichtbarkeit zu schaffen, ist der MOPO Marktplatz – ein Projekt, das wir als Hamburger Traditionsunternehmen ins Leben gerufen haben, um anderen Firmen aus der Region dabei zu helfen, in der ganzen Stadt und darüber hinaus sichtbar zu werden. Durch unsere immense Reichweite haben wir eine hochkarätige Sichtbarkeit (SEO-Reputation) und werden mit unserer Website MOPO.de von Suchmaschinen bevorzugt behandelt. Unsere Idee ist, dass Firmen sich hier präsentieren, davon profitieren, und das dauerhaft. Genau das ist ein großer Vorteil der Initiative, denn so kann das Unternehmen zu jedem Zeitpunkt von jedem Internet-Nutzer gefunden werden, der etwa bei Google nach der Marke, der Branche oder verwandten Themen sucht. Ganz im Gegensatz zu flüchtiger Digitalwerbung, die schnell verpufft, als hätte es sie nie gegeben. Ein Marktplatz-Beitrag kann außerdem als wertvolles Vertrauenssiegel fungieren: MOPO.de hat monatlich über 50 Millionen Visits, etwa 6,1 Millionen Unique User und ist Norddeutschlands größte Medienmarke. Es schafft Vertrauen, wenn potenzielle Kunden ein Unternehmen googlen und unmittelbar auf einen MOPO-Artikel stoßen, der das Geschäft präsentiert. Dazu platzieren wir die Firmen in ihrer Wunschkategorie auf MOPO.de. So können diese dort außerdem direkt von Leserinnen und Lesern gefunden werden, die auf der Suche nach einem Ansprechpartner einer bestimmten Branche sind. Kurz: Der Marktplatz verbindet Angebot und Nachfrage. Hier erfährst du mehr über das Projekt.