HANSE THERAPIE eröffnet sechsten Standort im Herzen Hamburgs

Die HANSE THERAPIE hat ihren sechsten Standort mitten auf dem Gelände des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) eröffnet. Ein Schritt, der nicht nur die Versorgung im Bereich der ambulanten Therapie auf dem Klinikgelände unterstützt und somit auch eine neue Dimension in der Gesundheitsversorgung Hamburgs einführt. „Wir haben uns strategisch so positioniert, dass zwei Drittel aller Hamburger innerhalb von zehn Minuten zu einem unserer Standorte gelangen können“, sagt Robert Hess, Geschäftsführer der HANSE THERAPIE.

Der neue Standort der HANSE THERAPIE befindet sich in einer der zentralsten Lagen Hamburgs, umgeben von einer hohen Dichte niedergelassener Arztpraxen. „Hier am UKE haben wir die Möglichkeit, mit vielen hervorragenden Fachärzten zusammenzuarbeiten, was den Patienten und ihrer Genesung zugutekommt“, sagt Kerstin Giesen, Physiotherapeutin und Verantwortliche für das Marketing.

Die neue Praxis ergänze das umfassende Versorgungsangebot des UKE und biete den Patienten eine zentrale Anlaufstelle für ambulante Therapie. Das UKE verfolgt mit seinem Projekt „UKE 2050“ eine weitreichende Neugestaltung der medizinischen Infrastruktur. „Wir als HANSE THERAPIE sind bestrebt, diese Entwicklung mit moderner ambulanter Physiotherapie, Ergotherapie, Athletiktraining und einem zusätzlich integrierten, neurologischen Schwerpunkt zu unterstützen.“, erklärt Sahil Kapoor, Finanzmanager der Praxis. Die moderne Ausstattung stellt eine wichtige Ergänzung für die regionale Gesundheitsversorgung dar.

Ergotherapie auf höchstem Niveau

Ein besonderes Highlight der neuen Praxis ist die adaptiv gestaltete Ergotherapie-Küche. „Es gibt hier die einzige Ergotherapie-Abteilung mit modernster vollfunktionaler Therapieküche im Stadtteil Eppendorf.“, hebt Robert Hess hervor. Diese Küche ermöglicht es den Patienten, Alltagsfähigkeiten zur weiteren Teilhabe am Leben zu trainieren, zum Beispiel das Zubereiten von Speisen. Diese kreative Herangehensweise fördere nicht nur die Selbstständigkeit der Patienten, sondern sorge auch für eine angenehme Atmosphäre unter den Nachbarn im „SPECTRUM am UKE“ und auf dem Klinikgelände.

HanseTherapie

Überhaupt sei es allen Kollegen der HANSE THERAPIE enorm wichtig, ein gutes Verhältnis zu den Kliniknachbarn zu pflegen, um gemeinsam das bestmögliche Ergebnis für den Patienten zu erreichen. Man wolle Synergien nutzen und sehe sich keinesfalls als Konkurrenz, so Hess.

Umfassende Betreuung speziell für Athleten

Athleten aus verschiedenen Sportarten wie Tennis, Hockey, Golf, Fußball und Leichtathletik finden bei der HANSE THERAPIE einen wertvollen Anlaufpunkt. Ein zentrales Angebot ist die speziell angelegte Indoor-Sprintbahn, die es Sportlern ermöglicht, auch bei schlechtem Hamburger Wetter Sprint- und Leistungstraining unter optimalen Bedingungen durchzuführen. Darüber hinaus wurde die Therapieeinrichtung mit modernster Ausstattung gestaltet, die Sportlern ein professionelles Training und eine fundierte Rehabilitation ermöglicht. Unter anderem mit dem allerersten T-CAGE in Hamburg, Crossfit-Bahn oder einer hochwertigen medizinischen TECHNOGYM-Ausstattung.

HanseTherapie

Für Leichtathleten bietet die HANSE THERAPIE insbesondere Unterstützung während der Wintersaison, um Hallentraining und gezielten Aufbau für die Wettkampfphasen vorzubereiten. In Fällen von Sportverletzungen stellt die Einrichtung spezialisierte Behandlungs- und Rehabilitationsmöglichkeiten bereit, um die Athleten bestmöglich für anstehende Meisterschaften fit zu machen. Zudem profitieren alle Sportler von prophylaktischem Training und individueller Nachbehandlung.

Ansprechende und harmonische Einrichtung

Um das Wohlbefinden der Patienten zu fördern, legt das Team der HANSE THERAPIE großen Wert auf eine harmonische und ansprechende Einrichtung. „Wir haben uns entschieden, das Thema Reisen und Fliegen als optisches Motto in die Praxis zu integrieren“, sagt Robert Hess. Überall sind Airline-Symboliken zu finden, die eine Verbindung zur internationalen Gemeinschaft herstellen.

„Jeder Mensch reist gerne, und wir möchten, dass sich unsere Patienten willkommen und wohl fühlen“, erklärt er. Diese Atmosphäre ist nicht nur wichtig für die Genesung, sondern trägt auch dazu bei, dass sich die Patienten entspannen können. „Wenn ich mich wohlfühle, kann ich besser genesen“, fasst das Team die Philosophie der HANSE THERAPIE zusammen.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit für optimale Behandlung

Ein wichtiger Aspekt der neuen Praxis ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. „Hier können wir alle Bedürfnisse der Patienten in einem Gebäude abdecken“, erklärt Sahil Kapoor. Die enge Zusammenarbeit mit den umliegenden Fachärzten ermöglicht eine umfassende und koordinierte Versorgung. „Wir wissen, dass der bürokratische Aufwand für Ärzte enorm gestiegen ist. Daher arbeiten wir proaktiv mit ihnen zusammen, um die bestmögliche Therapie für unsere Patienten zu gewährleisten“, ergänzt Kerstin Giesen.

HanseTherapie

Ein zentrales Anliegen sei es, dass jeder Patient individuell betreut wird. „Wir nehmen uns die Zeit, um mit den Patienten über ihre Bedürfnisse zu sprechen und gemeinsam den besten Therapieansatz zu finden“, erklärt die Therapeutin. Diese persönliche Betreuung trage dazu bei, dass sich die Patienten als Menschen und nicht nur als Nummern wahrgenommen fühlten.

Fazit: Ein bedeutender Schritt für die Gesundheitsversorgung Hamburgs

Mit der Eröffnung des neuen Standorts im Herzen Hamburgs setzt die HANSE THERAPIE ein klares Zeichen für die Zukunft der ambulanten Therapie. Die Kombination aus zentraler Lage, hoher medizinischer Expertise und einem angenehmen, harmonischen Umfeld macht die HANSE THERAPIE zu einem Vorreiter in der Gesundheitsversorgung.

„Wir möchten, dass jeder Patient sich hier wohlfühlt und die bestmögliche Behandlung erhält“, sagt Robert Hess abschließend. In einer Zeit, in der die Nachfrage nach qualitativ hochwertiger ambulanter Therapie stetig steigt, wird die HANSE THERAPIE zu einer wichtigen Anlaufstelle für Hamburgerinnen und Hamburger.

Kontakt:

Robert Hess, Geschäftsführer

HANSE THERAPIE

Martinistraße 64 im „SPECTRUM am UKE“, Hauseingang B – 3.OG

20251 Hamburg

www.hanse-therapie.com/eppendorf

Weitere Standorte: Bahrenfeld, Barmbek, Eidelstedt, Farmsen, Norderstedt

Tel.: (040) 80 05 08 88

uke@hanse-therapie.com

Schwerpunkte:

■ Physiotherapie/Krankengymnastik

■ Gerätegestützte Krankengymnastik

■ Ergotherapie, inkl. adaptiver barrierefreier Küche

■ Klassische Massagetherapie

■ Manuelle Therapie

■ Sportphysiotherapie

■ Osteopathische Techniken

■ Cranio-sacrale Therapie

■ BG

■ PNF

■ CMD

■ Kinesiotaping

■ Manuelle Lymphdrainage

■ Medizinische Trainingstherapie – Athletiktraining

■ Fango/Wärme

■ Kältetherapie

Gesetzliche Krankenkassen, Private Krankenversicherungen, Selbstzahler

