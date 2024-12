Für ein dauerhaft gutes Sehen in Nähe UND Ferne

Andreas Otto liegen die Augen seiner Patienten am Herzen. Bereits seit 1996 ist er niedergelassener Augenarzt, seit dem Jahre 2000 ein inzwischen hochspezialisierter Chirurg, der durch Änderung der Brechkraft des Auges Fehlsichtigkeiten behandeln kann. Seit zwei Jahren hat er die Smile-Eyes-Familie in Hamburg aktiv mit aufgebaut. Smile Eyes bündelt bundesweit die Kompetenz sehr guter Augenärzte im Bereich der refraktiven Chirurgie und der allgemeinen Augenmedizin.

Andreas Otto ist Augenchirurg von Smile Eyes in der HafenCity und hat es sich zum Ziel gemacht, seine Patienten von der lästigen Brille zu befreien – und zwar für immer. Dafür ist neben dem bereits seit 2004 bestehenden OP-Zentrum Poppenbüttel jetzt in der HafenCity, Osakaallee 14, ein neues Zentrum für modernste Laser- und Linsenchirurgie entstanden. Ein dritter Standort in Langenhorn widmet sich den Netzhauterkrankungen. So innovativ wie die Technik sind hier auch die Ärzte. Sie alle sind vernetzt und tauschen sich zu neuesten Methoden zum Wohle ihrer Patienten aus.

In nicht wenigen Fällen ist es sinnvoll, die eigene Augenlinse gegen eine moderne Multifokallinse zu tauschen. Dies geschieht zum einen bei der Behandlung des Grauen Stars oder um bei Fehlsichtigkeit die Brille dauerhaft loszuwerden. Während ein Kollege sich dem Grauen Star widmet, behandelt Andreas Otto meist Patienten, die ihre Weit- oder Kurzsichtigkeit, ihre Hornhautverkrümmung oder aber ihre Alterssichtigkeit beheben lassen möchten. Smile Eyes bietet das gesamte Behandlungsspektrum an.

Mit dem hochpräzisen Femtosekundenlaser Visumax 800 der weltbekannten Firma ZEISS kann Andreas Otto Fehlsichtigkeiten innerhalb von nur wenigen Minuten mit der einzigartigen SMILE-Pro-Methode korrigieren. Der Laser selbst benötigt nur wenige Sekunden pro Auge, die sensiblen Nervenfasern am Auge werden nur noch auf 3-4 mm Länge tangiert. Deshalb kommt es nach dem SMILE-Pro-Lasern kaum noch zu trockenen Augen. Eine umfangreiche Voruntersuchung klärt, ob für die Patienten ein Linsentausch oder eine Laserbehandlung geeignet sind. Andreas Otto und sein Team helfen den Patienten jederzeit, die persönlich beste Therapie auf dem Weg zur Brillenunabhängigkeit zu finden. Der Experte mahnt: „Ob lasern oder nicht – einmal im Jahr sollte jeder Mensch einen Check-up für seine Augen machen. Denn die Augen sind das wichtigste Sinnesorgan.“

Kontakt:

Andreas Otto

Augenchirurg

Smile Eyes HafenCity

Osakaallee 14

20457 Hamburg

Tel.: (040) 6963 00 444

hamburg@smileeyes.de

www.smileeyes.de/hamburg/

Schwerpunkte

■ Augenlasern

■ Linsenimplantationen

■ Therapie von Kurz-, Weit- und Alterssichtigkeit

■ Grauer Star

Private Krankenversicherungen, Selbstzahler

