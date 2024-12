Der Fuß braucht Spezialisten: Von der Achillesferse bis zum Zehennagel

Ob wir stehen, gehen, laufen, springen oder tanzen: Unsere Füße geben uns Halt und Kraft, sind das Fundament des Körpers. Becken, Wirbelsäule, Kopf – die ganze menschliche Anatomie baut auf diesen beiden Grundpfeilern des aufrechten Gangs auf. Darüber hinaus sind unsere Füße weit mehr als ein Fortbewegungsmittel, denn sie übermitteln alles, was sie spüren, an unser Gehirn, damit es weiß, wo und wie der Körper steht und geht.

„Anatomisch betrachtet, ist der Fuß das komplexeste Körperteil des menschlichen Körpers. Und trotzdem darf hierzulande prinzipiell jeder Chirurg Füße operieren. Dabei ist der Fuß so wichtig und anatomisch komplex, dass man das wirklich gelernt haben muss“, sagt Dr. Ralph Springfeld, Facharzt für Orthopädie und Fußchirurg an der Klinik Dr. Guth in Klein-Flottbek. „Anders als etwa in der Handchirurgie gibt es für unser Fach bis heute keine eigenständige Ausbildung und nur wenige spezialisierte Fußzentren.“ Und das habe Folgen, so Springfeld: „Etwa ein Drittel meiner Operationen sind Revisionen, also erneute Eingriffe bei bereits operierten Patienten. Das ist doch nicht o.k.!“

Patienten aus ganz Deutschland

Springfelds Team aus inzwischen sechs Fachärzten kümmert sich ausschließlich um die Fußchirurgie, ist damit das zweitgrößte Zentrum für Fußchirurgie in Deutschland. „Unser Einzugsbereich reicht von Flensburg bis in den Schwarzwald. Vor allem Diabetes-Schwerpunktpraxen schicken Patientinnen und Patienten mit komplexen Fußproblemen wie dem bei Diabetikern verbreiteten Charcot-Fuß zu uns nach Hamburg, weil sie unsere Expertise schätzen.“ Neben der über Jahrzehnte aufgebauten Expertise spiele auch die technische Ausstattung eine wichtige Rolle, betont der Fußspezialist.

Dr. Ralph Springfeld leitet die zweitgrößte Fußchirurgie Deutschlands. Annegret Hultsch Dr. Ralph Springfeld leitet die zweitgrößte Fußchirurgie Deutschlands.

Innovative Methoden für bessere Ergebnisse

„Wir verfügen hier inzwischen über einige OP-Techniken, die ich einfach cool finde. Da steckt ein unglaubliches Know-how drin. Ein Beispiel sind High-Tech-Sprunggelenkprothesen mit einer Beschichtung aus Titannitrit. Wir polieren diese extrem harte Oberfläche, können so den Abrieb im Gelenk minimieren. Auf der Rückseite hat die Prothese eine Korallenstruktur, die das Einwachsen in den Knochen verbessert. Da haben sich die Ingenieure mit unserer Hilfe richtig Gedanken gemacht und gezeigt, dass sie etwas von der Materie verstehen.“ Weitere Beispiele seien Titananker zur Verankerung abgerissener Sehnen im Knochen oder spezielle Schrauben mit zwei verschiedenen Gewinden, die Springfeld bei Gelenkversteifungen einsetzt. „Das vordere Gewinde dieser Schrauben ist schneller, das hintere langsamer. So werden die Knochen beim Einschrauben fest zusammengedrückt.“ Auch solche Entwicklungen des Fachgebiets müssten Fußspezialisten neben der Anatomie und der Interpretation bildgebender Verfahren beherrschen, sagt Springfeld.

Spezialschrauben mit zwei unterschiedlichen Gewinden sorgen bei Versteifungen für Stabilität. Annegret Hultsch Spezialschrauben mit zwei unterschiedlichen Gewinden sorgen bei Versteifungen für Stabilität.

Kooperation mit Uniklinikum und Unfallkrankenhaus

Die über viele Jahre in der Klinik Dr. Guth aufgebaute Kompetenz rund um den Fuß war der Anlass für eine klinikübergreifende Kooperation. „Sowohl das Universitätsklinikum als auch das BG-Klinikum in Boberg haben uns gebeten, sie im Bereich Fußchirurgie zu unterstützen und das wird nun Realität“, berichtet Springfeld. „Ich selbst biete bereits Fußsprechstunden im UKE an und stehe den Kolleginnen und Kollegen dort auch operativ zur Seite, mein Oberarzt Dr. Kaspar Gundlach wird das gleiche künftig in Boberg tun.“ So werde die Erfahrung der Fußspezialisten auch für andere Kliniken nutzbar. „Wir realisieren hier ein Stück weit die Vision des Gesundheitsministers, besondere Kompetenzen in Netzwerken verfügbar zu machen. Davon profitieren auch schwerkranke Patientinnen und Patienten, die wir hier bei uns nicht versorgen könnten. Die operiere ich dann in Eppendorf, wo sie auch intensivmedizinisch versorgt werden können.“ Es sei einfach vernünftig und im Sinne der Patienten, Kompetenzen zu bündeln und sich sinnvoll gegenseitig zu unterstützen.

Kontakt

Dr. Ralph Springfeld

Klinik Dr. Guth

22609 Hamburg

Tel.: (040) 82 281-282 / -247

klinikdrguth.fusschirurgie@drguth.de

www.klinikdrguth.de/Fachabteilungen/Chirurgie/Fusschirurgie_und_Technische_Orthopaedie

Schwerpunkte

■ Angeborene Deformitäten und Veränderungen

■ Spastische Veränderungen von Bein und Fuß

■ Platt-und Hohlfuß

■ Korrekturen des Erwachsenenfußes wie Ballenfuß (Hallux valgus) und Hammerzehen

■ Arthrosen des Mittel- und Rückfußes

■ Neurologische Veränderungen des Fußes (Hohlfuß, Pes cavus)

■ Frakturen und deren Spätschäden an Fuß und Unterschenkel

■ Veränderungen der Fußgelenke durch Rheuma (rheumatische Arthritis)

■ Sprunggelenk-Endoprothesen

■ Diabetisches Fußsyndrom mit Fehlstellungen und Infektionen (Malum perforans)

■ Chirurgische Behandlung des Charcot-Fußes

■ Teilamputationen und Korrektur von Amputationsstümpfen

Gesetzliche Krankenkassen, private Krankenversicherungen, Selbstzahler

