Raus aus der Komfortzone: Sieben Expertentipps zur Jobsuche!

Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt, und viele Arbeitnehmer können sich inzwischen ihren Arbeitgeber aussuchen. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, eure Komfortzone zu verlassen, dann helfen euch hoffentlich meine persönlichen 7 Tipps zur Jobsuche:

Tipp 1: Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wenn ihr euch im Klaren darüber seid, was genau im nächsten Job besser laufen soll, dann ist das schon „die halbe Miete“. Eine Vor- und Nachteil-Liste zum aktuellen Job kann dabei hilfreich sein.

Tipp 2: Drum prüfe, wer sich ewig bindet… Das erste Jobangebot ist selten das Beste. Sagt nicht sofort zu, sondern vergleicht alle Details miteinander, solltet ihr gleich mehrere Angebote vorliegen haben. Denn niemand geht gerne zweimal hintereinander auf Jobsuche!

Tipp 3: Ein Traumjob muss bestimmte Kriterien erfüllen. So müssen etwa die Länge des Arbeitswegs, das Gehalt und die Sinnhaftigkeit der Aufgabe stimmen. Es ist also gut zu wissen, was einem selbst besonders wichtig ist, bevor die finale Entscheidung getroffen wird.

Tipp 4: Karriereseiten im Internet sollten bereits eine Menge Auskünfte über die oben genannten Kriterien geben. Kann ein Unternehmen die eigenen Vorzüge als Arbeitgeber nicht transportieren, dann sollte euch das nachdenklich machen.

Tipp 5: Neben dem Blick auf Stellenanzeigen und die Karriereseiten der Unternehmen solltet ihr definitiv immer auch einen Blick auf Arbeitgeberbewertungsplattformen wie kununu.com werfen. Zusätzlich gibt es etliche Seiten mit Spezialisierungen für Jobs, etwa im Handwerk, der Gastronomie oder für IT-Berufe.

Tipp 6: Das „Kleine-Welt-Phänomen“ besagt, dass jeder jeden über sechs Ecken kennt. Dies zeigt, wie wichtig Netzwerken mit anderen ist. Ich selbst nutze gerne Gelegenheiten, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und genau wie Häuser oder Wohnungen wird ein Großteil der Jobs über „Vitamin B“ vergeben. Selbst wenn ihr bei eurem Traumarbeitgeber niemanden direkt kennt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der…

Tipp 7: Ja, auch das Bewerbungsgespräch ist Teil der Jobsuche. Und gute Vorbereitung ist hier alles! Informiert euch also vorab so intensiv wie möglich über euren neuen Arbeitgeber. Außerdem ist es immer sinnvoll, an der eigenen Selbstdarstellung zu arbeiten, sowohl on- als auch offline. Zudem kannst ihr euch auf die üblichen Standardfragen vorbereiten und die eigene Note in das Gespräch bringen – damit ihr nachhaltig überzeugt.Und jetzt viel Freude beim Verlassen eurer Komfortzone!

Der Autor