Mein Arbeitgeber entwickelt mich nicht weiter – was kann ich dagegen tun?

Marcus Merheim setzt sich seit mehr als zehn Jahren mit den unterschiedlichsten Personalthemen auseinander. Als Gründer von hooman EMPLOYER MARKETING bringt er mit seinem Team Marketing- und Vertriebsaspekte in das erfolgreiche Finden & Binden von Mitarbeitenden ein. Inhaltlich liegt sein Fokus auf Recruiting und Employer Branding sowie New Work und Digitalisierung. Zu diesen Themen steht er mit Vorträgen auch regelmäßig auf Bühnen im DACH-Raum. Die Leistungen von hooman – Beratung, Strategie und Interimsmanagement – stellen dabei immer den Menschen in den Mittelpunkt.

Weitere Informationen: https://www.hooman-em.de