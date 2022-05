Jobexperte verrät: So erkennt man einen guten Arbeitgeber

Marcus Merheim ist seit mehr als 10 Jahren im HR-Themengebiet unterwegs und setzt sich dabei mit den unterschiedlichsten Personalthemen aus einer Marketingperspektive auseinander. Inhaltlich liegt sein Fokus auf Recruiting und Employer Branding sowie New Work und Digitalisierung, zu diesen Themen steht er mit Vorträgen auch regelmäßig als Speaker auf den Bühnen im DACH-Raum. Als Gründer von hooman EMPLOYER MARKETING setzt er an der Schnittstelle von HR und Marketing an: Denn wenn Recruiting & Retention mithilfe einer starken Arbeitgebermarke professionell und glaubwürdig betrieben werden, dann kann sich Employer Branding sogar zu einem Werkzeug der strategischen Unternehmensführung entwickeln. Die Leistungen von hooman – Beratung, Strategie und Interimsmanagement – stellen dabei immer den Menschen in den Mittelpunkt.