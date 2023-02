Wir sind Aviationeers. Was ist mit Dir? Komm‘ ins Team der Lufthansa Technik!

Wir sind Aviationeers. Was ist mit dir?

Du willst die Luftfahrt nicht nur in Bewegung halten, sondern jeden Tag an ihrer Zukunft schrauben? Lufthansa Technik ist der weltweit führende Anbieter für Wartungs-, Reparatur- und Überholungsservices sowie Modifikationen in der Luftfahrtindustrie. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitenden und über 30 internationalen Tochterunternehmen bietet die Lufthansa Technik Gruppe rund 800 Kunden auf der ganzen Welt einen Komplett-Service von Dienstleistungen rund um die Flugzeugtechnik. Das Erfolgsgeheimnis: die Menschen bei der Lufthansa Technik Gruppe.

Egal ob in Ausbildung, im Studium, als Quereinstieg oder Direkteinstieg – Lufthansa Technik verbindet Persönlichkeiten, die etwas bewegen wollen, offen auf Veränderungen zugehen und die Leidenschaft teilen, die Zukunft der Luftfahrt aktiv mitzugestalten. Dafür wird an unterschiedlichen Standorten in Deutschland Verstärkung gesucht. Von Mechaniker:innen und Ingenieur:innen für die Produktion, über Fachkräfte für die Logistik und den kaufmännischen Sektor, bis hin zu Spezialist:innen für die IT.

Die Arbeitswelt bei der Lufthansa Technik ist geprägt durch Vielfalt, Internationalität, Zukunftsorientiertheit und Luftfahrt-Enthusiasmus. Tagtäglich arbeiten die Mitarbeitenden daran, das Fliegen nachhaltiger zu gestalten, Prozesse zu digitalisieren und innovative Lösungen für Wartungs-, Reparatur- und Überholungsservices zu entwickeln.

Du hast Lust mehr über unsere vielfältigen Ausbildung- und Karrierechancen zu erfahren? Informiere dich unter lufthansagroup.careers/aviationeers