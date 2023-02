Geht Ihnen ihr Job auf den Keks? Sehnen Sie sich nach etwas Neuem? Damit sind sie nicht allein! Mehr als jeder vierte Arbeitnehmer in Deutschland wechselte 2022 seinen Job. Auch Wechsel in völlig andere Berufe sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Die Gelegenheit sich neu zu orientieren ist günstig wie selten zuvor. Überall in der Stadt werden helfende Hände gesucht: „Der Arbeits- und Fachkräftebedarf in Hamburger Unternehmen ist branchenübergreifend hoch“, berichtet Knut Böhrnsen von der Arbeitsagentur. Der zum Teil schwierigen wirtschaftlichen Lage der letzten Monate zum Trotz bewege sich die Nachfrage an Arbeitskräften weiter auf hohem Niveau. Im Januar gab es nach Angaben der Agentur knapp 11.000 freie Stellen, die meisten davon im Bereich der Fertigungstechnik und im Handel. Falls Sie auch Lust auf was Neues haben – wir hätten da ein paar Vorschläge. Die Zusammenstellung der MOPO enthält mehr als 2700 offene Stellen.

Geht Ihnen ihr Job auf den Keks? Sehnen Sie sich nach etwas Neuem? Damit sind Sie nicht allein! Mehr als jeder vierte Arbeitnehmer in Deutschland wechselte 2022 seinen Job. Auch Wechsel in völlig andere Berufe sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Die Gelegenheit sich neu zu orientieren ist günstig wie selten zuvor. Überall in der Stadt werden helfende Hände gesucht: „Der Arbeits- und Fachkräftebedarf in Hamburger Unternehmen ist branchenübergreifend hoch“, berichtet Knut Böhrnsen von der Arbeitsagentur.

Der zum Teil schwierigen wirtschaftlichen Lage der letzten Monate zum Trotz bewege sich die Nachfrage an Arbeitskräften weiter auf hohem Niveau. Im Januar gab es nach Angaben der Agentur knapp 11.000 freie Stellen, die meisten davon im Bereich der Fertigungstechnik und im Handel. Falls Sie auch Lust auf was Neues haben – wir hätten da ein paar Vorschläge. Die Zusammenstellung der MOPO enthält mehr als 2700 offene Stellen:

Gehaltsangaben monatlich und in Brutto

Hochbahn: 400 Busfahrer und 70 U-Bahn-Fahrer gesucht

400 Busfahrer und 70 U-Bahn-Fahrer sollen im Jahr 2023 eingestellt werden.

Voraussetzung: Mindestalter 21 Jahre, gute Deutschkenntnisse, EU-Führerschein Klasse B. U-Bahn-Fahrer benötigen außerdem eine abgeschlossene Berufsausbildung beliebiger Richtung. Der Erwerb des erforderlichen Führerscheins für Bus bzw. U-Bahn wird von der Hochbahn bezahlt. Außerdem werden 90 Techniker gesucht.

Ausbildung: Dauer Busfahrer etwa drei Monate, U-Bahn etwa fünf Monate

Verdienst: Einstiegsgehalt im Fahrdienst rund 2700 Euro, dazu kommen Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit

Bewerbung: www.hochbahn.de/de/karriere

Kindergärten in Hamburg: 500 Erzieher gesucht

Jedes Jahr sollen in Hamburg 500 neue Erzieher eingestellt werden, darunter bei Hamburgs größtem Kita-Träger Elbkinder

Voraussetzung: Für die Weiterbildung zum Erzieher ist mindestens die Mittlere Reife als Schulabschluss erforderlich, Vorerfahrung im pädagogischen, pflegerischen oder rehabilitativen Bereich ist von Vorteil.

Ausbildung: Eine berufsbegleitende Ausbildung / Weiterbildung umfasst 15 bis 30 Wochenstunden und dauert 3 Jahre.

Verdienst: Bei den Elbkindern bspw. knapp 3000 Euro für Erzieher, rund 2700 Euro für Sozialpädagogische Assistenten

Bewerbung: www.elbkinder-kitas.de/karriere

Feuerwehr Hamburg: 65 freie Plätze

Notfallsanitäter werden laufend gesucht, 25 freie Plätze gibt es jährlich zu vergeben

Voraussetzung: Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss mit zweijähriger Berufsausbildung, Schwimmabzeichen in Silber (nicht älter als zwei Jahre), gesundheitliche Eignung (z.B. BMI zwischen 18-27,5, Körpergröße 1,65-1,95m, Sehschwäche nicht stärker als ± 3 Dioptrien)

Ausbildung: 3 Jahre

Verdienst: knapp 2600 Euro für Einsteiger

Bewerbung: www.karriere-feuerwehr.hamburg/

Berufsfeuerwehrfrauen/-männer werden laufend gesucht, 40 freie Plätze jährlich

Voraussetzung: mindestens Hauptschulabschluss mit guten Leistungen in Physik, Biologie und Chemie, Schwimmabzeichen in Silber (nicht älter als zwei Jahre), gesundheitliche Eignung (z.B. BMI zwischen 18-27,5, Körpergröße 1,65-1,95m, Sehschwäche nicht stärker als ± 3 Dioptrien)

Ausbildung: 3 Jahre

Verdienst: knapp 2600 Euro für Einsteiger

Bewerbung: www.karriere-feuerwehr.hamburg/

Polizei Hamburg: 500 neue Beamte jedes Jahr

Anwärter für den Laufbahnabschnitt I (ehemals mittlerer Dienst) werden laufend gesucht, in den letzten Jahren wurden im Schnitt etwa 300 Personen jährlich eingestellt

Voraussetzung: Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Berufsausbildung von mindestens zwei Jahren, Realschulabschluss, Alter 16-34 Jahre, Mindestgröße 1,60m, BMI zwischen 18-27,5, keine sichtbaren Tätowierungen, Führerschein Klasse B ist erforderlich (kann aber während des ersten Ausbildungsjahrs erworben werden, Schwimmabzeichen Bronze, mindestens ausreichende Schulnoten

Ausbildung: 2,5 Jahre

Verdienst: ca. 2370 Euro

Bewerbung: www.karriere-polizei.hamburg.de

Anwärter für den Laufbahnabschnitt II (ehemals gehobener Dienst) werden laufend gesucht, in den letzten Jahren wurden im Schnitt etwa 200 Personen jährlich eingestellt

Voraussetzung: Abitur, studierfähige Fachhochschulreife oder ein gleichwertig anerkannter Bildungsstand (z.B. Meisterbrief oder Fachwirt), Alter 16-34 Jahre, Mindestgröße 1,60m, BMI zwischen 18-27,5, keine sichtbaren Tätowierungen, Führerschein Klasse B ist erforderlich (kann aber während des ersten Ausbildungsjahrs erworben werden, Schwimmabzeichen Bronze, mindestens ausreichende Schulnoten

Ausbildung: 3 Jahre

Verdienst: ca. 2610 Euro

Bewerbung: www.karriere-polizei.hamburg.de

Bäderland Hamburg: 100 neue Rettungsschwimmer in 2023

Für Rettungsschwimmer gibt bis zu 100 Stellen im Laufe des Jahres 2023 (als Aushilfe, Teilzeit oder Vollzeit)

Voraussetzung: ausreichende Schwimm- und Tauchkompetenzen (25m Streckentauchen, 4m Tieftauchen, Retten), aktueller Erste-Hilfe-Nachweis, gute Deutschkenntnisse

Ausbildung: keine Schulung, aber on the Job wird dann das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber erworben



Verdienst: 2400 Euro für Einsteiger, 2800 für bereits ausgebildete Fachkräfte

Bewerbung: www.baederland.de/karriere/aktuelle-stellenangebote

Stadtreinigung Hamburg: Hier wird laufend eingestellt

Laufend freie Stellen als Entsorger sind im Angebot

Voraussetzungen: Spaß an körperlicher Arbeit, Bereitschaft, bei jeder Wetterlage draußen zu arbeiten, Bereitschaft zu Schicht- und Wochenendarbeit (nicht in allen Bereichen), gute Deutschkenntnisse, Führerschein Klasse B wünschenswert, gerne auch C/CE.

Ausbildung: Nur ein Schulungstag ist erforderlich

Verdienst: Inklusive Zulagen ca. 2400 Euro für Einsteiger.

Bewerbung: www.stadtreinigung.hamburg/ueber-uns/karriere/

Flughafen Hamburg: Auch hier wird laufend gesucht

Flugzeug- und Gepäckabfertiger werden laufend gesucht

Voraussetzung: Schichtdiensttauglichkeit und Belastbarkeit; Deutschkenntnisse B1 oder Englisch, Führerschein der Klasse B, keine Vorstrafen

Ausbildung: 4 Wochen Erstunterweisung

Verdienst: rund 3000 Euro, zzgl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Bewerbung: www.karriere.ham.airport.de

Luftsicherheitsassistenten werden kontinuierlich eingestellt

Voraussetzung: Abgeschlossene Berufsausbildung, sehr gute Deutschkenntnisse, Grundkenntnisse in Englisch, einwandfreies Führungszeugnis, Führerschein Klasse B, Bereitschaft zum Schicht- und Wochenenddienst

Ausbildung: 8-wöchige Schulung

Verdienst: ca. 2600 Euro plus Zulagen

Bewerbung: www.frasec.de/stellenanzeigen/Luftsicherheitsassistent-mwd-5-LuftSiG-am-Hamburger-Flugha-de-j570.html

Deutsche Post/DHL: Paketzusteller und Lkw-Fahrer gesucht

Paketzusteller und Lkw-Fahrer im Nahverkehr werden kontinuierlich gesucht

Voraussetzung: Paketzusteller: Führerschein Klasse B, Deutschkenntnisse. Lkw-Fahrer: Führerschein Klasse CE, idealerweise mit Schlüsselzahl 95, Vorerfahrung als Kraftfahrer und dem Fahren mit Anhängern von Vorteil

Ausbildung: keine erforderlich, 3-4 Wochen Einarbeitungszeit

Verdienst: ca. 2400 Euro zzgl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Bewerbung: https://careers.dhl.com/eu/de/werde-eine-von-uns

UKE: Gleich vier Positionen sind für Quereinsteiger geeignet

Reinigungsfachkräfte, Einstiege sind jederzeit möglich

Voraussetzung: Grundkenntnisse in Deutsch, Bereitschaft zur Schichtarbeit

Ausbildung: 2 Basic-Schulungen über Hygienevorgaben von mehreren Stunden, eine Woche Einarbeitungszeit

Verdienst: inklusive Zulagen rund 3000 Euro

Bewerbung: https://www.uke.de/karriere/berufe-jobs-im-uke/stellenangebote-und-bewerbung/index.html

Versorgungsassistenten (Gastronomischer Patientenservice), Einstiege sind jederzeit möglich

Voraussetzung: Grundkenntnisse in Deutsch, Bereitschaft zur Schichtarbeit, Hygienebelehrung nach §43 Infektionsschutzgesetz

Ausbildung: 14-tägige Einarbeitung

Verdienst: inklusive Zulagen knapp 2400 Euro

Bewerbung: https://www.uke.de/karriere/berufe-jobs-im-uke/stellenangebote-und-bewerbung/index.html

Logistikmitarbeiter im Krankenhaus / Gesundheitswesen, Einstiege sind jederzeit möglich

Voraussetzung: gute Deutschkenntnisse

Ausbildung: ca. 2-monatige Einarbeitungsphase, die Dauer ist abhängig vom Ausbildungsstand

Verdienst: inklusive Zulagen etwa 2600 Euro

Bewerbung: https://www.uke.de/karriere/berufe-jobs-im-uke/stellenangebote-und-bewerbung/index.html

Sterilgutassistenten – Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte, Einstiege sind jederzeit möglich

Voraussetzung: Bereitschaft zum Schichtdienst, gute Deutschkenntnisse

Ausbildung: Einarbeitung erfolgt innerhalb des ersten Jahres mit Fachkundelehrgang I nach DGSV (Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung)

Verdienst: inklusive Zulagen ca. 2900 Euro

Bewerbung: https://www.uke.de/karriere/berufe-jobs-im-uke/stellenangebote-und-bewerbung/index.html

Otto Group: Hier sind IT-begeisterte Mitarbeiter gefragt

Junior-Positionen im Bereich der Softwareentwicklung, Data Science und Data Engineering sind für Quereinsteiger offen

Voraussetzung: grundlegendes mathematisches Interesse und Verständnis, ein technischer Hintergrund oder die (ehrliche) Lust, mit großen Datenmengen zu arbeiten

Ausbildung: Schulung im Tech-Bootcamp für 12 Wochen

Verdienst: rund 4200 Euro

Bewerbung: www.otto.de/jobs/de

Deutsche Bahn: 1100 offene Stellen für Hamburg in 2023

Insgesamt möchte die Bahn dieses Jahr in Hamburg in 1100 Stellen neu besetzen, darunter:

Fahrdienstleiter

Voraussetzung: Abgeschlossene Berufsausbildung, gleich welcher Art

Ausbildung: Fünf bis sechs Monate dauert die sogenannte Funktionsausbildung.

Verdienst: 3000 Euro plus Schichtzulagen

Bewerbung: https://db.jobs/service/search/de-de/7707604?qli=true&query=fahrdienstleiter&itemsPerPage=10&pageNum=0&state=Hamburg&positiontype=Fachkraft

Mitarbeiter Gastronomie

Voraussetzung: Erfahrung in Gastronomie, Einzelhandel oder Vertrieb, auch ohne abgeschlossene Berufsausbildung, sind Voraussetzung.

Ausbildung: Vier Wochen dauert in der Regel die Funktionsausbildung

Verdienst: 2400 Euro plus Schichtzulagen und Trinkgelder

Bewerbung: https://db.jobs/de-de/Suche/Quereinsteiger-fuer-Umschulung-zum-Mitarbeiter-Gastronomie-an-Bor-10005272?jobId=174443&resultCount=22

Lehrer in Hamburg: Dringender Lehrkräftebedarf öffnet Türen für Quereinsteiger

In Fächern oder Fachrichtungen, in denen ein besonders dringender Lehrkräftebedarf besteht, können Bewerberinnen und Bewerber ohne Lehramtsstudium als Quereinsteiger in den Hamburger Vorbereitungsdienst eingestellt werden

Voraussetzung: Abgeschlossenes Masterstudium oder gleichwertiger Abschluss (Diplom/Magister) in einem Fach, das auch unterrichtet wird, Unterrichtserfahrung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Schule, Höchstalter 42 Jahre

Ausbildung: 18-monatiger Vorbereitungsdienst

Verdienst: in der Primarstufe und Sekundarsstufe I knapp 4000 Euro, Sekundarstufe II rund 4500 Euro

Bewerbung: https://www.hamburg.de/contentblob/12745610/9623f4cd3081bff7f8b8d6f5d1193419/data/quereinstieg.pdf