In vielen Branchen ist der Fachkräftemangel mittlerweile so gravierend, dass sich die Arbeitgeber geradezu mit guten Bedingungen bei den Arbeitnehmern bewerben müssen. Eins ist klar: Mit einem Obstkorb im Pausenraum ist es da nicht mehr getan. Die MOPO fragte an der Stadtteilschule Alter Teichweg (Dulsberg), was junge Leute von ihrem zukünftigen Arbeitgeber erwarten. Ein hohes Gehalt ist ihnen nicht das Wichtigste.