Zwei tote Trucker: Schwere Lkw-Unfälle im Norden

Tragische Lkw-Unfälle in Norddeutschland: Auf der A2 bei Hannover und auf der A20 bei Neubrandenburg verloren am Mittwoch zwei Trucker ihr Leben.

Bei dem Unfall auf der A2 krachte der Fahrer kurz vor dem Autobahnkreuz Hannover-Ost in Fahrtrichtung Berlin nahezu ungebremst auf einen am Stauende stehenden Lastwagen, wie die Feuerwehr mitteilte. Er habe die Situation am Mittwochabend nicht erkannt, hieß es. Dabei sei das Fahrerhaus vollständig in den Sattelauflieger gepresst und vom Fahrgestell abgetrennt worden.

Die beiden auf der Ladefläche transportierten Fahrzeuge – ein Bagger und ein Baustellenanhänger – seien seitlich vom Auflieger gekippt. Die beiden ineinander verkeilten Lastwagen prallten den Angaben zufolge dann auch noch gegen einen weiteren Lkw und blieben quer über drei Fahrbahnen stehen.

Schwerer Lkw-Unfall auf der A2: Fahrer tot

Der Fahrer wurde in seiner Kabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Die beiden anderen Lkw-Fahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt. Die Autobahn in Richtung Berlin musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Neubrandenburg: Trucker stirbt bei Unfall auf A20

Bei dem Unglück auf der Autobahn 20 durchbrach der mit Zement beladene Lastwagen am Mittwoch plötzlich die Mittelleitplanke und stürzte quer über beide Fahrbahnen auf die Seite, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Autobahn sei zwischen den Abfahrten Friedland und Neubrandenburg-Ost seit dem Nachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden, was zu langen Staus führte.

Der Lkw-Fahrer wurde noch mit schweren Verletzungen geborgen, sei aber später an den Folgen des Unfalls gestorben. Für die Bergung des Fahrzeugwracks wurde ein Spezialkran angefordert.

Ein Spezialist der Dekra soll die genaue Unfallursache herausfinden. (dpa)