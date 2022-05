Zwei Tote in abgelegenem Haus gefunden – Gewalttat vermutet

In einem abgelegenen Haus in Neustadt am Rübenberge bei Hannover sind am Montag zwei tote Menschen entdeckt worden. Die Polizei gehe von einer Gewalttat aus, sagte ein Sprecher am Abend.

Am Montag ging gegen 16.40 Uhr bei der Polizei ein Anruf ein. Eine Person meldete sich, die sich um Angehörige sorgte. Daraufhin fuhren die Beamten zu dem Haus, das abgelegen zwischen Bahngleisen, einem Feldweg und einem Acker liegt.

Neustadt am Rübenberge: Frau und Mann tot aufgefunden

Darin wurden laut des Polizeisprechers die Frau und der Mann mittleren Alters tot aufgefunden. Die Spuren am Fundort sprächen dafür, dass die Beiden gewaltsam zu Tode gekommen seien.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. (mp/dpa)