15-Jährige plötzlich verschwunden – sie war in Hamburg!

Seit Montag wurde die 15-Jährige Yva Leonora K. aus Knorrendorf (Mecklenburgische Seenplatte) vermisst. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden. Nun wurde das Mädchen gefunden – in Hamburg!

Das Mädchen war zuletzt am Montag gegen 8 Uhr morgens am Bahnhof in Neubrandenburg gesehen worden. Seitdem war sie verschwunden. Die Polizei fahndete öffentlich mit einem Foto nach der 15-Jährigen. Mit Erfolg.

Das könnte Sie auch interessieren: Elbtower-Architekt baut spektakuläre Villa am Elbhang

Am Mittwochmorgen gaben die Beamten endlich Entwarnung: „Das vermisste Mädchen wurde heute wohlbehalten in Hamburg angetroffen und wird jetzt wieder nach Hause gebracht“, so Polizeisprecherin Claudia Berndt. „Wir bedanken uns bei den Medien und den Nutzern von social media für die zahlreiche Verbreitung der Suche“. (mp)