Am Donnerstag ist es wegen winterlicher Verhältnisse auf zahlreichen Straßen zu Unfällen gekommen. Ein Mensch kam ums Leben, mehrere wurden schwer verletzt.

Bei Paderborn starb ein 19-jähriger Autofahrer, als sein Auto wegen Glätte auf die Gegenfahrbahn rutschte und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Ein zweijähriges Mädchen auf dem Rücksitz des anderen Unfallwagens erlitt laut Polizei „schwerste Verletzungen“.

Bei Burgdorf in Niedersachsen kollidierte ein Fahrzeug ebenfalls wegen Glätte mit einem entgegenkommenden Auto. Der Fahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, eine Mutter und ihr Sohn im anderen Fahrzeug wurden leicht verletzt.

Auf der Autobahn 38 zwischen Heiligenstadt und Arenshausen in Thüringen kollidierten zwei Sattelschlepper. Ein Kleintransporter fuhr auf, ein weiterer Sattelschlepper fuhr beim Ausweichen in die Mittelleitplanke. Zwei Fahrer wurden leicht verletzt. Die Autobahn musste in beiden Richtungen gesperrt werden.

Neubrandenburg: 15 Straßenunfälle wegen Glätte

Im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ereigneten sich laut Mitteilung am Nachmittag wegen des Schneetreibens und der glatten Straßen 15 Unfälle mit fünf zum Teil schwer Verletzten. (mp/dpa)