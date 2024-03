Auf die Idee muss man erst mal kommen: Eine Frau aus Kaltenkirchen schrieb nach dem Attentat auf den US-Präsidenten John F. Kennedy 1963 einen Beileidsbrief an die Witwe Jacqueline und bat um ein Erinnerungsfoto des Ermordeten. Und was geschah? Die Frau bekam doch tatsächlich einen Antwortbrief aus dem Weißen Haus von „Jackies“ Privatsekretärin – und außerdem ein großes Foto des Ehepaars Kennedy mit den Kindern Caroline und John F. jr. Die Empfängerin rahmte das Bild stolz ein, es landete auf dem Flohmarkt in Quickborn (Kreis Pinneberg). Dort fiel es mir in die Hände.

Auf die Idee muss man erst mal kommen: Eine Frau aus Kaltenkirchen schrieb nach dem Attentat auf den US-Präsidenten John F. Kennedy 1963 einen Beileidsbrief an die Witwe Jacqueline und bat um ein Erinnerungsfoto des Ermordeten. Und was geschah? Die Frau bekam doch tatsächlich einen Antwortbrief aus dem Weißen Haus von „Jackies“ Privatsekretärin – und außerdem ein großes Foto des Ehepaars Kennedy mit den Kindern Caroline und John F. jr. Die Empfängerin rahmte das Bild stolz ein, es landete auf dem Flohmarkt in Quickborn (Kreis Pinneberg) und ich kaufte es dort für gerade einmal acht Euro.

Ebenfalls in dem Rahmen befand sich eine Adresskarte von Mrs. John F. Kennedy, Washington D.C. mit einer Faksimile-Unterschrift der berühmten First Lady. Erstaunlich: Die Adresse der Frau aus Kaltenkirchen, Katharina W.-D. in „Holstein/Germany“ war auf der Karte handschriftlich mit Füller geschrieben. Auf der Rückseite des 18 mal 24 Zentimeter großen Fotos befand sich ein Brief mit schwarzem Trauerrand. Dort stand, dass Mrs. Kennedy sich für die einfühlsame Anteilnahme bedankt und es ihr leidtut, dass sie sich wegen der großen Anzahl von Beileidsbekundungen aus der ganzen Welt nicht persönlich dafür bedanken kann.

Dieser Brief kam direkt aus dem Weißen Haus.

Unterschrieben war der Brief von Nancy Tuckerman, „Secretary to Mrs. Kennedy“. Ich hielt meinen seltenen Flohmarkt-Fund schon etwas ehrfurchtsvoll in den Händen. Nein, so einen Brief aus dem Weißen Haus findet man definitiv nicht oft auf einem Markt.

Foto entstand kurz vor dem Attentat auf den Präsidenten

Nun wollte ich aber noch herausfinden, was das genau für ein Familienbild der Kennedys war. Da die abgebildeten Kinder 1957 (Caroline) und 1960 (John F. jr.) geboren waren, war zu erkennen, dass das Schwarz-Weiß-Foto wohl nur wenige Monate vor dem Mord an dem US-Präsidenten am 22. November 1963 in Dallas/Texas entstanden war. Als die tödlichen Schüsse fielen, saß die First Lady neben ihrem Mann im offenen „Lincoln Continental“-Präsidenten-Wagen.

Das Foto entstand am 14. April 1963, einem Ostersonntag. Es zeigt die Familie nach einem privaten Gottesdienst. Es wurde von den offiziellen Fotografen des Weißen Hauses gemacht und in mehrfacher Ausführung veröffentlicht. Und genau das Motiv des Flohmarkt-Fotos wurde in den USA sogar koloriert auf Souvenirteller aus Porzellan geprägt.