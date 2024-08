Kaulitz-Zwillinge wollen insolventes Krankenhaus im Norden retten

„Und zwar ist es so, dass es bei uns in der engen Familie jemanden gibt, der stark rheumakrank ist und immer in dieses Krankenhaus geht, darum sind wir dem sehr verbunden, und zwar ist es das Fachklinikum Rheumatologie Bad Bramstedt“ – es ist ein verblüffender Aufruf, den die Kaulitz-Zwillinge in ihrem Erfolgspodcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ starten: Die Tokio-Hotel-Stars wollen dem Klinikum helfen, das aktuell ein Insolvenzverfahren durchläuft. Bill Kaulitz war kürzlich sogar zu einem Besuch in dem Kurort.

„Twister der Verführung“ heißt die aktuelle Folge des Podcasts, in dem die Brüder („Hallo Maus!“) gewohnt munter über Urlaube, Bills Rolle in einem Horrorfilm und eben „Senf aus Hollywood“ plaudern, bis Bill kurz vor Ende ernst wird und erklärt: „Ich will noch in eigener Sache ´ne kleine Sache anbringen“.

Ein Familienmitglied werde im Rheumaklinikum Bad Bramstedt behandelt, „Bad Bramstedt“ wiederholt sein Bruder, und Bill berichtet begeistert: „Das ist ein ganz, ganz tolles Krankenhaus, ich war da neulich auch zu Besuch.“

Dann ruft Tom dazu auf, der Fachklinik zu helfen: „Da es so ist, dass unser Familienmitglied schon seit vielen, vielen Jahren dahin geht und es eines dieser Krankenhäuser ist, in dem sich die Leute wirklich kümmern, sich auskennen, ganz gut betreuen und sich ganz viele erkrankte Menschen darauf verlassen, wollen wir hier einen Aufruf starten.“

Kaulitz-Brüder wollen dem Klinikum Bad Bramstedt helfen

Die Klinik, seit einem Jahr im Insolvenzverfahren in Eigenregie, brauche finanzielle Unterstützung und die Zwillinge und Netflix-Stars bieten ihre gigantische Reichweite an für die Suche nach einem Investor: „Wenn es jemanden gibt, der sich in dem Bereich auskennt, der Medizininvestoren kennt, die Stadt Bad Bramstedt oder was oder wer auch immer – wenn es da Leute gibt, die sich richtig gut auskennen und die helfen wollen, und wenn wir irgendwas dazu beitragen können, um diese Klinik zu retten und vielleicht auch auszubauen, dann können wir das hier im Podcast kurz besprechen.“

Tatsächlich läuft der klinische Betrieb in Bad Bramstedt weiter, aber die Zukunft für die Klinik mit 1000 Mitarbeitern und 13.000 Patienten im Jahr scheint ungewiss. Ein Verkauf platzte Ende 2023, weil laut der Stadt Neumünster die Banken einen Teilrückzieher gemacht hatten. Um der Forderung der Banker nach mehr Sicherheit entgegen zu kommen, könnte die Stadt eine Bürgschaft übernehmen – was aber riskant wäre. Es bleibt also kompliziert. Aber die Kaulitz-Brüder bleiben hoffnungsvoll: „Es ist eine Klinik, die uns wirklich sehr am Herzen liegt.“