Wer macht denn sowas?: Sechs Tonnen Orangen illegal bei Hamburg abgeladen

Neu Wulmstorf –

Das Orangen-Rätsel bei Hamburg: Wer hat in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) mehrere Tonnen frische Orangen abgeladen? Für die Polizei ist das noch unklar. Am Ende lagen Tausende Früchte verschimmelt auf der Rudolf-Diesel-Straße.

Für die Arbeiter der hiesigen Stadtreinigung gab es jede Menge zu tun: Ein wahres Meer an Orangen erstreckte sich auf der Straße. Passanten, die sich laut Angaben der Gemeinde seit vergangenen Freitag an den in Kisten abgestellten Orangen gierig bedient hatten, nahmen zuletzt offenbar nur noch leere Boxen mit – die mittlerweile vergammelten Früchte warfen die Leute achtlos weg. Das Ergebnis: Eine Flut an Orangen, mitten auf der Straße.

Bei Hamburg: Sechs Tonnen Orangen abgeladen

Nicht nur in Neu-Wulmstorf, auch in Hamburg-Eißendorf wurden Orangen abgeladen – insgesamt eine schier unfassbar anmutende Menge von sechs Tonnen. Von wem sie abgestellt wurden– momentan noch völlig unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann kommt mit Auto von Straße ab und fährt gegen Baum – tot

In beiden Fällen hat die Polizei wegen unerlaubter Abfallentsorgung Ermittlungen aufgenommen. An gleicher Stelle war vor wenigen Tagen rotes Wasser von der Feuerwehr untersucht worden. Dem Wasser war Paprikapulver zugemischt worden. (dg)