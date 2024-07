Segler geraten im Gewitter auf der Ostsee in Seenot

Wegen eines Gewitters sind zwei Segler südlich vor Rügen in Seenot geraten. Wasser schwappte in ihre Boote und brachte sie in akute Gefahr.

Die beiden Männer waren in sechs Meter langen, offenen Holzbooten nahe Garz auf Rügen unterwegs, als sie am Dienstag das Unwetter überraschte, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Die Windböen und Wellen waren demnach so stark, dass die Boote voll Wasser liefen und drohten, zu sinken.

Die Segler retteten sich ans Ufer, Einsatzkräfte brachten sie mit Unterkühlungen ins Krankenhaus. Eins der Boote sank den Angaben nach rund hundert Meter vor dem Strand, konnte jedoch von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen werden. (dpa)