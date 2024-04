Wegen 95 Cent: Wütender Rentner sitzt jetzt im Knast

Harte Strafe für einen Sturkopf: Weil er eine Geldstrafe wegen zu schnellen Fahrens nicht bezahlen wollte, sitzt ein Rentner aus Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) jetzt im Knast. Es geht um 95 Cent!

Vier Jahre ist es her, dass der 67-Jährige wegen einer geringfügigen Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt wurde. Die Strafe war gar nicht mal so hoch: 15 Euro sollte der Mann bezahlen. Doch das passte ihm nicht. Um ein Zeichen zu setzen, überwies er nur 14,05 Euro.

Renitenter Rentner aus dem Emsland muss ein halbes Jahr ins Gefängnis

Seitdem mahnten die Behörden ihn immer wieder an, den fehlenden Betrag auszugleichen. Der Mann weigerte sich. Nicht einmal ein drohender Haftbefehl nützte etwas. Stattdessen wurde der Mann wütend – und drohte der Polizei mit Gewalt. Laut NDR soll er sogar gegen mehrere Beamte tätlich geworden sein und ihnen Verletzungen zugefügt habe.

Dem Sender zufolge wurde der Haftbefehl gegen den 67-Jährigen deshalb nun vollstreckt. Am Mittwoch soll er an seinem Wohnort in Ostercappeln abgeholt und für ein halbes Jahr in die Justizvollzugsanstalt Lingen (Landkreis Emsland) gesteckt worden sein. Den Angaben zufolge ließ er sich widerstandslos abführen. (ng)