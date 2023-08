Was fährt denn da? Ein ganzes Dorf liebt diese kuriosen Knatter-Dreiräder

Nach dem Mauerfall gab es sie für einen Appel und ein Ei – doch mittlerweile werden Simson-Krause Duos bei Ebay richtig teuer gehandelt. Auch in Eimsbüttel fährt regelmäßig eins der kuriosen Fahrzeuge auf drei Rädern. Doch warum gibt es diese Dreiräder in einem kleinen Dorf im Landkreis Harburg in erstaunlicher Stückzahl? Und wo kommen die kuriosen Gefährte überhaupt her? Wofür sie damals gebaut wurden, das überrascht doch sehr.

„Wo ist Schatzi geblieben?“ tönt es aus dem Lautsprecher. Auf der grünen Wiese beim Gemeindezentrum in Emsen haben sich etliche Schaulustige versammelt, beliebtester Ort an der Rennstrecke ist der Wassergraben, an dem die Fahrer sich eine dicke Matschdusche verpassen, wenn sie mit Vollgas durchbrausen. Die ersten Duo-Fahrer sind auf ihren knatternden Kisten bereits ins Ziel gefahren. Einige richtig mit Speed, andere mit Schwierigkeiten an der Anhöhe. Nur von Schatzi ist nix zu sehen.

Die Anhöhe ist geschafft! Kurz vorm Ziel Sandra Schäfer Die Anhöhe ist geschafft! Duo-Fahrer in Emsen kurz vorm Ziel. Für die Rennen kommen Dächer, Licht und unnütze Blenden weg.

Hat es den Fahrer offenbar auf der Strecke zerrissen. Der Grund ist selten ein Unfall – vielmehr versagen die Motoren der in die Jahre gekommenen Fahrzeuge gelegentlich und es muss auch mal eins ins Ziel geschoben werden. Aber es geht ohnehin vor allem um den Spaß an der Sache und nicht um harten Wettkampf.

Duo-Rennen in Emsen: Zwölf Fahrer mit Krankenstühlen

Doch wie kommen die kuriosen Kisten überhaupt in den Landkreis Harburg und woher stammen sie? Der Duo Club Emsen erklärt es so: „Anfang 1992 arbeitete einer unserer Dorfbewohner als Leiter der Opelbank in Leipzig. Und da hat er das wohl witzigste Fahrzeug aller Zeiten gesehen.“ Da man im Dorf Emsen auf Skurriles steht, wurde beschlossen, solch ein Krause-Duo zu beschaffen.

Die Fahrt durch den Wassergraben ist für die Zuschauer das Highlight. Die Fahrer kneifen tapfer die Augen zu. Sandra Schäfer Die Fahrt durch den Wassergraben ist für die Zuschauer das Highlight. Die Fahrer kneifen tapfer die Augen zu.

Tatsächlich handelt es sich dabei eigentlich um einen sogenannten „Krankenfahrstuhl“ aus der DDR, der ab den 50er Jahren für körperbehinderte Menschen produziert wurde. Bei der Funktion wundert es auch nicht, dass das motorisierte Dreiradfahrzeug nur mit sage und schreibe 3,6 PS und schwindelerregenden 60 Stundenkilometern Spitzengeschwindigkeit gebaut wurde.

Duo-Rennen: DDR-Fahrzeuge bei Besuchern der Hingucker

Aber was sollte man in Emsen mit nur einem Duo anfangen? Es mussten wenigstens drei Duos her, wurde entschieden. „Unser Opel-Mann bekam also den Auftrag, in den neuen Bundesländern nach diesem Gefährt Ausschau zu halten. Er wurde fündig. Doch der Bedarf wuchs. So geschah es, dass im April 1992 ein Konvoi aus fünf PKW mit Anhängern nach Leipzig aufbrach, um die ersten 7 Duos abzuholen.“ Zwischenzeitlich wuchs der Bestand an den kleinen Knatterkisten im Dorf sogar auf 20 Stück.

Vorbereitungen am Start. Sandra Schäfer Vorbereitungen am Start.

Schnell kam die Idee auf, damit Rennen zu veranstalten und den Erlös für einen guten Zweck im Ort zu spenden. Mittlerweile gibt es das Duo-Rennen in Emsen seit 30 Jahren. Und Duos sind ein beliebtes Sammlerobjekt geworden: Es gibt sie in sehr gutem Zustand bei Ebay zu kaufen, für Preise um die 5000 Euro. Robust sind sie auf jeden Fall: Sogar Schatzi hat sein Duo wieder flott bekommen und blieb im Rennen.