Vor den Toren Hamburgs: Razzia gegen illegales Glücksspiel in Gaststätten

Rund 300 Polizistinnen und Polizisten kontrollieren derzeit in Pinneberg nordwestlich von Hamburg Gaststätten wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel.

Der Fokus liegt auf einem Einkaufszentrum, in dem neun Gaststätten zeitgleich durchsucht werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. „Der Verdacht hat sich bestätigt“, sagte der Sprecher. Es sei eine Vielzahl von Geldautomaten für illegales Glücksspiel sichergestellt worden.

Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Pinneberg und Hamburg

In dem Einkaufszentrum befinden sich mehrere Cafés, Bars und Kulturvereine. Zudem liegen demnach Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Pinneberg und Hamburg vor. Auch in Hessen werde ein Objekt durchsucht. Der Einsatz dauerte am Abend weiter an. (dpa/mp)