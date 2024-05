Die Zahl erschien unglaublich: 206 Mal bekam eine Hamburgerin kurz vor Pfingsten den gleichen Brief von der Agentur für Arbeit zugesandt. Was zunächst nach einem bedauerlichen Einzelfall aussah, ist offenbar ein weiter verbreitetes Problem. Denn kurz darauf meldete sich ein weiterer Betroffener bei der MOPO: Bei ihm seien es sogar fast doppelt so viele gewesen! Auch die Agentur für Arbeit geht inzwischen von Hunderten Fällen aus. Wie ist das möglich?

Die Zahl erschien unglaublich: 206 Mal bekam eine Hamburgerin kurz vor Pfingsten den gleichen Brief von der Agentur für Arbeit zugesandt. Was zunächst nach einem Einzelfall aussah, ist offenbar ein weit verbreitetes Problem. Denn kurz darauf meldete sich ein 62-jähriger Mann aus Wedel bei der MOPO: Bei ihm seien es sogar fast doppelt so viele gewesen. Auch die Agentur für Arbeit geht inzwischen von Hunderten Fällen aus – im ganzen Land.

„Bitte schicken Sie mir keine Briefe mehr“, flehte Frank Wehmeier (Name geändert) seinen Sachbearbeiter an, nachdem er am Freitag vergangener Woche 115 Schreiben in seinem Briefkasten fand. Am Tag zuvor, so berichtet es Wehmeier der MOPO, seien es sogar 153 Stück gewesen. Doch alles Hoffen war vergebens: Am Dienstag kamen noch einmal 131 Briefe bei ihm an – alle mit dem gleichen Inhalt.

Amt schickt fast 400 Briefe – „Sind die nicht ganz dicht?“

Der 62-Jährige wurde darin informiert, dass aufgrund seiner anhaltenden Arbeitsunfähigkeit der Anspruch auf Arbeitslosengeld erlischt. Für den gelernten Telekommunikationstechniker, der wegen einer chronischen Krankheit bereits seit mehr als zwei Jahren krankgeschrieben ist, läuft es auf eine Erwerbsminderungsrente hinaus.

„Sind die nicht ganz dicht?“, ärgert sich Wehmeier. „Was das an Porto kostet!“ Nach Anrufen und einer E-Mail bekam der 62-Jährige inzwischen Antwort: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung des Fehlers“, hieß es da, man bitte vielmals um Entschuldigung.

300 Fälle stellte die Arbeitsagentur bundesweit fest

Im Raum Hamburg ist es bereits der zweite bekannte Fall dieser Art. Auch Thea Schneider aus Eimsbüttel bekam Hunderte Schreiben identischen Inhalts von der Arbeitsagentur zugesandt. Eine Sprecherin der Arbeitsagentur Hamburg sagte dazu der MOPO: „Es tut uns wahnsinnig leid. Wir möchten unsere Kunden nicht erschrecken.“ Der massenweise Versand der Briefe beruhe mutmaßlich auf einem Fehler im IT-System. Gleichwohl sei es der bisher einzig bekannte Fall, sagte die Sprecherin am Dienstag.

Hält die Briefeflut in Händen: Thea Schneider (40) bekam 206 mal das gleiche Schreiben von der Agentur für Arbeit.

Diese Einschätzung ist mittlerweile überholt: „Nach aktuellem Stand sind circa 300 Kundinnen und Kunden von dem Fehler betroffen“, sagt eine Sprecherin der Bundesagentur-Zentrale in Nürnberg. Fälle seien bundesweit aufgetreten. „Es handelt sich um einen Softwarefehler, der zu einer wiederholten Dokumenterstellung in Einzelfällen geführt hat“, so die Sprecherin. „Der Fehler ist gefunden und behoben.“

Bei 300 Betroffenen noch von Einzelfällen zu sprechen, wirkt gewagt. In Wedel scheint Frank Wehmeier jedenfalls entschlossen, den Ärger nicht auf sich sitzen zu lassen. Er überlege, den ganzen Stapel Briefe bei seinem Jobcenter in Pinneberg abzugeben, sagt der 62-Jährige.