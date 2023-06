Seit seiner Penis-OP vor vier Jahren ist für einen 57-jährigen Mann aus dem Raum Lüneburg nichts mehr, wie es war. Sein treuster Begleiter funktioniert nicht mehr so wie früher. Impotenz und Erektionsprobleme haben den Niedersachsen in eine Depression gestürzt. Er zog vor Gericht – und fühlt sich nun noch mehr entmannt.

Wie das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in Celle am Montag mitteilte, ist der Fall laut Beschluss genügend aufgearbeitet worden. Die Krankenkasse AOK muss kein neues Gutachten einholen. Damit wies das Gericht die Berufung, die der 57-Jährige gegen ein Urteil des Sozialgerichts Lüneburg eingelegt hatte, zurück.

Pilzinfektion statt Vorhautverengung? 57-jähriger sieht Ärztefehler

Der Mann hatte sich im Januar 2019 wegen starker Schmerzen in ein nahegelegenes Kreiskrankenhaus begeben. Dort wurde ihm eine Phimose diagnostiziert – eine Vorhautverengung. Am 25. Januar wurde der Mann operiert. Die Ärzte führten eine Beschneidung durch.

Doch schon zweieinhalb Wochen später wandte der Niedersachse sich an seine Krankenkasse. Er witterte einen Ärzte-Fehler. Sein Vorwurf: Die Beschneidung sei gar nicht notwendig gewesen. Es habe keine Vorhautverengung vorgelegen. Der histologische Befund habe stattdessen eine Pilzinfektion ergeben. Außerdem sei er vor der OP nicht über mögliche Risiken aufgeklärt worden.

Aus dem Beschluss des Landessozialgerichts ist zu entnehmen, dass der Mann seit der OP Impotenz, Erektionsprobleme, Ejakulationsstörungen und anhaltende Schmerzen im Genitalbereich beklagt. Als Folge habe er eine Depression erlitten. Von der AOK forderte der heute 57-Jährige Unterstützung bei seinem Ziel der Wiederherstellung eines funktionstüchtigen und schmerzfreien Geschlechtsteils, „notfalls durch Transplantation einer funktionsfähigen Ersatzvorhaut“, so der Wortlaut.

Beschnittener Niedersachse fordert Schmerzensgeld

Außerdem forderte der Mann ein Schmerzensgeld und kündigte an, Strafanzeige wegen Körperverletzung zu stellen. Die AOK beauftragte daraufhin den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) mit der Untersuchung des Falls. Ergebnis: Möglicherweise habe der Mann sowohl eine Vorhautverengung als auch eine Pilzerkrankung erlitten. Einen Zusammenhang zwischen den Potenzproblemen und der OP sahen die Gutachter nicht. Eine Beschneidung könne solche Störungen nicht hervorrufen. Fazit: Kein Behandlungsfehler.

Mit einem Widerspruch bei der Kasse kam der Mann nicht weiter, weshalb er Klage beim Sozialgericht Lüneburg einreichte. Doch das Gericht wies die Klage ab, woraufhin der Niedersachse sich an das Landessozialgericht in Celle wandte und dabei nicht nur ein neues Gutachten, sondern die Vernehmung seiner Ehefrau als Zeugin forderte!

Auch hierbei erlitt der 57-Jährige nun eine Schlappe. Die Richterin in Celle sieht die AOK nicht in der Pflicht, den Beschnittenen beim Kampf um seine Männlichkeit noch weiter zu unterstützen. Jedenfalls nicht solange der „vermeintliche Behandlungsfehler“ nicht „nachgewiesen ist“. Zitat: „Der Umstand, dass der Kläger mit dem Ergebnis des Gutachtens des MDK nicht einverstanden ist, verpflichtet die Beklagte nicht zur Einholung eines weiteren Gutachtens“, so der Beschluss.