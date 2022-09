Vermisster Bergsteiger aus dem Norden: So hilft jetzt die Bundeswehr bei der Suche

Bei der Suche nach dem verunglückten Bergsteiger am Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen ist auch ein Eurofighter der Bundeswehr zum Einsatz gekommen. Das Kampfflugzeug unterstützte am Mittwochnachmittag die Retter mit Ortungstechnik und hochauflösenden Luftbildern, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit.

Ebenfalls am Mittwoch war der Rucksack des vermissten Niedersachsen (24) gefunden worden. Weil der Bereich nach dem Fund des Rucksacks von Wolken umhüllt war, konnten vorerst keine weiteren Bergretter für eine umfassendere Suche zum Einsatzort geflogen werden. Sie sollten das Gelände unterhalb des geborgenen Rucksacks nun am Donnerstag absuchen.

Der Eurofighter der Bundeswehr unterstützte die Suche. Der Bergsteiger bleibt dennoch verschwunden.

Mann aus dem Norden ist an 2607 Meter hohem Gipfel abgerutscht

Der junge Mann war am Samstag bei einer hochalpinen Tour unterhalb des 2607 Meter hohen Gipfels abgerutscht. Er setzte einen Notruf ab, weil er sich bei eisiger Kälte und Schneesturm in dem steilen Gelände kaum noch halten konnte. Seither ist jeder Kontakt abgebrochen.

Das könnte Sie auch interessieren: Dramatische Suche nach Bergsteiger – Retter verlieren Hoffnung

Die Suche nach ihm war tagelang wegen Schneesturms und Lawinengefahr in dem hochalpinen, steilen Gelände weder zu Fuß noch per Helikopter möglich. (dpa)