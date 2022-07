Vermisst! Wer hat diese Frau gesehen?

Vermisst! Seit Samstagnachmittag ist eine Lübeckerin verschwunden. Die Polizei bittet um Mithilfe – denn die Frau braucht ärztliche Hilfe.

Zuletzt gesehen wurde die Frau Martina C. am Samstag gegen 15.30 Uhr im Bereich Moislinger Alle gesehen, so die Polizei Lübeck.

Lübeck: 54-Jährige verschwunden – Polizei sucht nach Hinweisen

Sie ist 1,81 Meter groß, schlank und hat kurze graue Haare. Die 54-Jährige trägt ein orangenes T-Shirt, Jeans und Sportschuhe.

Da die Frau ärztliche Hilfe braucht und die polizeiliche Suche bislang erfolglos war, bittet die Polizei Lübeck um Mithilfe. Hinweise werden über den Notruf 110 oder über jede Polizeidienststelle entgegengenommen. (ncd)